Los hosteleros piden una nueva zona singular de terrazas para Fernán González y el Arco de San Gil

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La hostelería demanda una quinta zona singular que necesitará de pavimento podotáctil en la calle Fernán González y en el Arco de San Gil. El concejal de Licencias, Juan Manuel Manso, explicó esta novedad tras dar cuenta de lo sucedido en la comisión extraordinaria en la que ha obtenido un dictamen favorable la modificación de la ordenanza.

Esta nueva área se une a las otras cuatro que ya existen como son San Lorenzo (incluye calle San Carlos), Sombrerería (incluye Diego Porcelos, calle La Paloma y la zona más estrecha de plaza del Rey San Fernando), plaza Roma y plaza Virgen del Manzano (esta última porque se necesita plan de emergencias específico).

Durante la comisión se ha visto con buenos ojos esta solicitud, si bien como ha explicado Manso, hay que afrontar ahora la colocación del pavimento podotáctil, que marca el itinerario peatonal accesible pensado para personas con problemas de visión. Según concreta, el contrato que se ha firmado recientemente con la empresa Enza SYS por 94.797 euros con el IVA incluye la colocación de las baldosas resaltadas en Sombrerería, San Lorenzo y plaza Roma, pero no en esta nueva y no descarta la posibilidad de que se pueda modificar para incluir la nueva propuesta.

El concejal del equipo de Gobierno recuerda que las zonas singulares son una «medida de gracia» del Ayuntamiento para terrazas «en lugares donde la ley impide que las haya».

Con respecto a las obras para la colocación del pavimento podotáctil, no han comenzado porque queda aprobar el plan de seguridad y salud, pero Manso mantiene el plazo indicado días atrás. Sostiene que para San Pedro estará instalado y recuerda que en estas zonas debe mediar planes de emergencias específicos, que corren a cargo de los hosteleros y que todavía no tiene el visto bueno definitivo.