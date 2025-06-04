La Ordenanza de Terrazas saldrá adelante con la abstención del PSOE y con la crítica de Vox de que «llega tarde»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La modificación de la Ordenanza de Terrazas acaba de conseguir un dictamen favorable, por lo que se allana el camino de cara a su aprobación en el próximo Pleno ordinario de junio, el día 19. El camino ha sido largo y no exento de polémica, con protesta en la calle de los empresarios de la hostelería, el pasado abril, pero el texto ha sido votado favorablemente por PP y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido.

Vox y el PSOE sostienen que su respaldo y abstención, respectivamente, es fruto de una actuación «responsable», sin bien ambos han sido críticos con el proceso de modificación, que se emprendió el pasado diciembre cuando en Pleno se optó por esta vía para atender a las quejas de la hostelería, y con el resultado final.

Por su parte desde el PP, el concejal de Licencias, Juan Manuel Manso, ha defendido el texto que se ha llevado a comisión porque, de manera irónica, afirma que la anterior normativa, que entró en vigor en mayo de 2023, «era tan buena que hemos tenido que modificarla en 40 puntos, porque en la aplicación de la anterior hemos descubierto que en algunos aspectos era casi inaplicable».

A este respecto, el socialista Julio César Arnaiz sostiene que los cambios han sido «nimios» y, por tanto, cuestiones de redacción de cambiar el uso de longitud por dimensión o eliminar una disposición transitoria que daba lugar a confusión sobre si los hosteleros con licencia tenían que volver a presentar la autorización seis meses después.

Desde el PSOE consideran que el equipo de Gobierno ha alimentado «un culebrón» para salir al paso de las quejas de los empresarios de la hostelería, intentando calmarles a través de esta nueva redacción, cuando su preocupación siempre fue desde el inicio el retraso en la tramitación de los permisos de las terrazas desde su presentación.

De hecho, como ha recordado la edil Dolores Ovejero, de 685 solicitudes, hay 150 en tramitación y otras 30 pendientes de la instalación del pavimento podotáctil en las zonas singulares, donde se permite la excepción de colocar terrazas adosadas a fachada.

Arnaiz señaló que la posición de abstenerse obedece a esa responsabilidad y a que, en resumen, esta es la misma ordenanza que se aprobó con el Gobierno socialista de Daniel de la Rosa.

El concejal Ignacio Peña, de Vox, incidió en que dos años después de la entrada en vigor de la ordenanza redactada por PSOE y Ciudadanos, siguen pendientes de autorización 150 licencias, tras una «avalancha» de 700 peticiones que está costando más de 25 meses digerir. Por tanto, desde su punto de vista, la modificación de la ordenanza «llega tarde».

Esta formación política defendió desde el inicio que lo que había que abordar era una disposición transitoria, que efectivamente se ha incluido, para permitir a la hostelería instalar terrazas mientras recibían la autorización municipal. Sin embargo, al haberse retrasado hasta el mes de junio, durante todo este tiempo los hosteleros no han tenido esa posibilidad. Además, no hay que olvidar que sé la ordenanza se aprueba de manera inicial en junio, pero tras el periodo de información pública su visto bueno definitivo no sucederá hasta septiembre, según prevé Peña. Por tanto, esa medida transitoria no estará en aplicación hasta ese momento, cuando ya no hará falta porque en tres meses se habrá conseguido desatascar las 150 licencias que quedan en tramitación. Como asegura este edil, esta era una medida interesante cuando había 400 esperando.

Régimen sancionador

También ha habido debate sobre cómo ha variado el régimen sancionador, que se había relajado para «adecuar la penalidad de las sanciones a la gravedad de las infracciones». Desde el equipo de Gobierno, se ha defendido la rebaja en el tiempo de prohibición de volver a instalar terraza cuando medie una infracción grave o muy grave que pasa de 2 años a 6 meses.

Por su parte, Arnaiz era partidario de sanciones contundentes ante quienes quieran «reírse» del sistema, ya que como indica, el 99% de los hosteleros son profesionales que cumplen la ley y, por tanto, la administración debe protegerse del 1% que quiera «hacer trampa».

A este respecto, Manso aseguró que le dio la opción a los socialistas de endurecer las sanciones si votaban a favor de la ordenanza, aunque finalmente se abstuvieron. Peña tampoco era partidario de rebajar el régimen sancionador, «porque cada uno está obligado a cumplir las normas».

El grupo municipal socialista ha puesto el ojo en el que será el siguiente problema, que llegará porque «no se está trabajando en la ordenanza fiscal» y, por tanto, se aplicará una Ordenanza de Terrazas «sin coherencia» porque se regulan los espacios para la hostelería en metros cuadrados, pero se cobra por cada grupo de mesa con cuatro sillas. En opinión de los concejales del PSOE, «llevamos dos años de desgobierno y seguimos sin Ordenanza de Terrazas modificada, sin terrazas autorizadas, sin suelo podotáctil instalado, sin Ordenanza Fiscal».