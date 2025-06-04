El original jardín del mundo que se esconde en este colegio de Burgos
Alumnos del Apóstol San Pablo han creado un jardín temático de diferentes culturas con elementos reciclados. Los visitantes descubrirán cómo son las plantas y elementos decorativos de un jardín japonés, árabe, mediterráneo, tropical y de cactus
Sensibilizar a los más pequeños sobre la diversidad ambiental y cultural es el objetivo de ‘El Jardín del cole’, una acción impulsada por la comunidad educativa del Colegio Apóstol San Pablo de Burgos, que este año conmemora su cincuenta aniversario.
Burgos
Tres lobas se cuelan en el colegio Apóstol San Pablo de Burgos
Virginia Martín
Los alumnos han creado de forma colaborativa jardines temáticos representativos de distintas culturas del mundo: japonés, mediterráneo, árabe, tropical y de cactus. Todos ellos están elaborados con materiales reutilizados y decorados con elementos hechos a mano por el alumnado.
Fomentar valores
Elementos reciclados y hechos a mano
Para crear los elementos, los niños usaron materiales reciclados, reutilizados o donados por las familias y el entorno del centro, por lo que «el coste económico ha sido muy reducido». Los pocos fondos utilizados «se han destinado a la compra de materiales básicos como colas, pinturas, herramientas escolares, tierra, etc».