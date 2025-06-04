El Correo de Burgos

El original jardín del mundo que se esconde en este colegio de Burgos

Alumnos del Apóstol San Pablo han creado un jardín temático de diferentes culturas con elementos reciclados. Los visitantes descubrirán cómo son las plantas y elementos decorativos de un jardín japonés, árabe, mediterráneo, tropical y de cactus

Detalle del jardín multicultural que han creado los niños.

Detalle del jardín multicultural que han creado los niños.Oscar Corcuera

Publicado por
Virginia Martín
Burgos

Creado:

Actualizado:

En:

Sensibilizar a los más pequeños sobre la diversidad ambiental y cultural es el objetivo de ‘El Jardín del cole’, una acción impulsada por la comunidad educativa del Colegio Apóstol San Pablo de Burgos, que este año conmemora su cincuenta aniversario.

Los alumnos han creado de forma colaborativa jardines temáticos representativos de distintas culturas del mundo: japonés, mediterráneo, árabe, tropical y de cactus. Todos ellos están elaborados con materiales reutilizados y decorados con elementos hechos a mano por el alumnado.

Vista general del jardín creado por los alumnos.

Vista general del jardín creado por los alumnos.Oscar Corcuera

Fomentar valores

«Este proyecto nace en el marco de la comisión ‘Vive el Cole’ con el objetivo de fomentar valores como la sostenibilidad, el respeto por la diversidad cultural y la participación activa», señalan desde el propio centro, que es Comunidad de Aprendizaje. La intervención se desarrolla en el propio centro educativo y se «ha involucrado a alumnos de todas las etapas, así como a agentes de la comunidad escolar». El proyecto además tuvo una proyección hacia el entorno «gracias a su presentación pública en la Fiesta de las Flores de Burgos, que se celebró del 16 al 18 de mayo del 2025, conectando el proyecto con la ciudadanía y fortaleciendo el compromiso ambiental de la escuela».
Detalle del ajrdín.

Detalle del ajrdín.Oscar Corcuera

Elementos reciclados y hechos a mano

Cada alumno elaboró un elemento decorativo relacionado con uno de los jardines seleccionados. Entre los elementos creados «se encuentran fuentes, caminos, pérgolas, plantas, maceteros o figuras representativas, que reflejan tanto la diversidad cultural como el compromiso con el medio ambiente».
Para crear los elementos, los niños usaron materiales reciclados, reutilizados o donados por las familias y el entorno del centro, por lo que «el coste económico ha sido muy reducido». Los pocos fondos utilizados «se han destinado a la compra de materiales básicos como colas, pinturas, herramientas escolares, tierra, etc». 
Detalle del jardín.

Detalle del jardín.Oscar Corcuera

Multicultural

Los distintos jardines recreados reflejan además la multiculturalidad tan representativa del centro escolar burgalés. «Se ha implicado tanto el alumnado como sus familias, procedentes de múltiples nacionalidades, lo que nos permite también trabajar valores importantes como la convivencia, el respeto a la diversidad cultural y la conciencia ambiental desde una perspectiva inclusiva», señala la dirección. 
Detalle del jardín del colegio.

Detalle del jardín del colegio.Oscar Corcuera

Visitable

La propuesta expositiva está disponible para su visita al público general desde el pasado 12 de mayo, coincidiendo con la Fiesta de las Flores de la capital burgalesa, hasta final del presente curso.
tracking