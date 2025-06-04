El original jardín del mundo que se esconde en este colegio de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Sensibilizar a los más pequeños sobre la diversidad ambiental y cultural es el objetivo de ‘El Jardín del cole’, una acción impulsada por la comunidad educativa del Colegio Apóstol San Pablo de Burgos, que este año conmemora su cincuenta aniversario.

Los alumnos han creado de forma colaborativa jardines temáticos representativos de distintas culturas del mundo: japonés, mediterráneo, árabe, tropical y de cactus. Todos ellos están elaborados con materiales reutilizados y decorados con elementos hechos a mano por el alumnado.