El Correo de Burgos

Así se limpia el alcantarillado de Burgos

Aguas de Burgos ha presentado los equipos de Acciona, la empresa que se encargará de la revisión y limpieza de la red de saneamiento de la ciudad

Muestra de los vehículos que circularán por la ciudad durante los próximos cuatro años para la limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los vehículos que circularán por la ciudad durante los próximos cuatro años para la limpieza de la red de saneamiento.TOMÁS ALONSO

Publicado por
Natalia Escribano
Burgos

Creado:

Actualizado:

Aguas de Burgos ha presentado las tareas de revisión y limpieza de la red de saneamiento de la ciudad con el nuevo contrato con la empresa Acciona, que se ha entrado en vigor este pasado 2 de junio y se prolongará por cuatro años y uno más de prórroga. Con el trabajo que comienza ahora se revisará gran parte de los 825 kilómetros de red de tuberías, una tarea que es fundamental, para evitar inundaciones en calles y calzadas ante episodios de lluvias fuertes, que últimamente están siendo abundantes.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Una muestra de los equipos de la empresa Acciona para Burgos.

Una muestra de los equipos de la empresa Acciona para Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos en Burgos.TOMÁS ALONSO

Aguas de Burgos presenta el contrato de limpieza de la red de saneamiento.

tracking