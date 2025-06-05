Así se limpia el alcantarillado de Burgos

Muestra de los vehículos que circularán por la ciudad durante los próximos cuatro años para la limpieza de la red de saneamiento.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos ha presentado las tareas de revisión y limpieza de la red de saneamiento de la ciudad con el nuevo contrato con la empresa Acciona, que se ha entrado en vigor este pasado 2 de junio y se prolongará por cuatro años y uno más de prórroga. Con el trabajo que comienza ahora se revisará gran parte de los 825 kilómetros de red de tuberías, una tarea que es fundamental, para evitar inundaciones en calles y calzadas ante episodios de lluvias fuertes, que últimamente están siendo abundantes.