Por fin va a la cárcel: tuvo que robar tres veces un restaurante de Burgos para que lo encerraran

Acumula más de quince antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, había sido detenido en múltiples ocasiones y estaba reclamado por la justicia. Sin embargo, ha hecho falta que forzara tres veces seguidas el mismo local de hostelería en pleno centro de Burgos para que finalmente se ordenara su ingreso en prisión.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de tres robos con fuerza en el mismo restaurante, ubicado en la calle de San Lorenzo, una de las zonas más transitadas de la ciudad por la concentración de bares, terrazas y restaurantes. Los hechos se produjeron entre finales de abril y el mes de mayo, siempre de madrugada, y con un patrón repetido: acceder al interior del establecimiento utilizando la fuerza, causando daños materiales y sustraer dinero en efectivo.

En total, el detenido logró llevarse unos 2.000 euros, según consta en el atestado policial, además de provocar importantes destrozos en los accesos del local. En al menos otras dos ocasiones más, habría intentado forzar la entrada sin conseguirlo. El propietario, tras sufrir los reiterados asaltos, presentó denuncia en comisaría y entregó a los agentes las grabaciones de las cámaras de seguridad, clave para identificar al autor.

Los investigadores confirmaron que se trataba del mismo individuo en todos los casos, un viejo conocido de la Policía Nacional en Burgos. A lo largo de 2025, ya había sido detenido por varios delitos similares. Su historial delictivo acumula más de quince antecedentes, todos vinculados a delitos contra la propiedad, además de varias detenciones por estar judicialmente reclamado. Aun así, hasta ahora no se había ordenado su ingreso en prisión.

Este último episodio, sin embargo, ha sido defintivo. Tras recopilar pruebas, la Policía procedió a su detención y esta vez la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión preventiva del acusado. La reiteración de los robos, la reincidencia y el perfil delictivo del individuo han sido determinantes para esta medida.

Una situación que indigna a los hosteleros

Robos como los cometidos por este delincuente que finalmente le han llevado a prisión se producen con cierta frecuencia en la zona de ocio en la que se produjeron los asaltos al restaurante, generando malestar entre algunos propietarios de negocios hosteleros afectados, que denuncian la sensación de impunidad ante robos repetidos, incluso por parte de personas con amplios historiales.

Robó el mismo restaurante tres veces en un mes y solo entonces la justicia lo envió a prisión.ECB

A pocos metros, del restaurante afectado, recientemente un ladrón entró de madrugada forzando el portón y se llevó hasta el bote de las propinas de las camareras. Un gesto que desató la indignación de las afectadas.

El caso de este ladrón, que entró hasta tres veces al mismo restaurante de la calle San Lorenzo en apenas un mes, refuerza ese sentimiento, ya que el delincuente es un multirreincidente cuya conducta tratando de robar hasta tres veces el mismo local evidencia la sensación de impunidad con la que actuaba sin, hasta la fecha, la justicia lo encerrara.