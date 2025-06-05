Cirujanos del 12 de Octubre salvan a un bebé de 21 días con un afección cardiaca grave en el HUBU

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los protocolos de coordinación intrahospitalaria y la capacidad del sistema de seguimiento del feto en el embarazo salvan vidas. Así ha quedado demostrado en el último caso que ha unido a pediatras del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Esa coordinación ha salvado al vida de un bebé de 21 días y 800 gramos de peso en Burgos.

El neonato nació con una afección cardiaca grave denominada Ductus Arterioso persistente. Su estado impedía un traslado pero fueron los cirujanos pediátricos del hospital madrileño los que se desplazaron para realizar la intervención en Burgos. La operación se realizó en la UCI de Neonatos del HUBU puesto que el pequeño no podía asumir un desplazamiento. El proceso, coordinado por la doctora Cristina de Frutos, aunó a especialistas de diferentes áreas como Anestesia o Neonatología. El bebé ha superado este trance y evoluciona favorablemente.

¿Qué es el Ductus Arterioso?

Se trata de una abertura constante en los dos vasos sanguíneos principales que salen del corazón y que, normalmente, se suele cerrar en el momento del nacimiento o a los pocos días de vida. La persistencia de esta zona abierta hace que se mezcle la sangre oxigenada con la poco oxigenada y, por lo tanto, la que circula tiene menos oxígeno de lo que es necesario. Esta situación puede debilitar el músculo cardiaco y causar insuficiencia cardiaca.

La ligadura quirúrgica del Ductus es una técnica indicada en pacientes de menos de 1.500 gramos, en los que no es posible realizar un cierre mediante cateterismo. En este caso concreto, el procedimiento realizado ha sido fundamental para estabilizar al bebé y facilitar su manejo respiratorio, ya que, al ser un gran prematuro, su situación clínica previa a la cirugía era de extrema gravedad.

No es la primera vez que el equipo del HUBU y el 12 de Octubre realizan este tipo de colaboraciones que salvan vidas. En 2021 también operaron con éxito a un bebé prematuro de 600 gramos y 25 semanas de gestación en el HUBU por una situación similar. O la movilización entre sanitarios de Burgos, Madrid y Málaga para salvar la vida del pequeño Pablo al que le hicieron llegar un sistema ECMO (pulmón y corazón artificial) para superar un problema respiratorio clave.