La danza salta de los escenarios de Madrid a los pequeños pueblos del Camino de Santiago

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Mercat Dance de Mario Bermúdez tiene en su agenda la cita del 1 de junio en Michigan. Un grupo de danza contemporánea que tiene fechas en Brasil este verano, es frecuente en los escenarios de Madrid y Andalucía y es una de los tres grupos de bailarines de danza contemporánea que realizará el Camino de Santiago bailando. Junto a ellos Chey Jurado, otro de los bailarines más solicitados del panorama nacional, que también pateará las 19 localidades que forman parte del itinerario de Danza en el Camino repartidas por las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón, Galicia o País Vasco.

Se trata de una propuesta que busca llevar la cultura a través de la danza contemporánea más innovadora a un entorno marcado por el patrimonio, la historia, la piedra y lo rural. "Es un certamen donde vamos a mostrar el arte del territorio, el patrimonio, la historia junto con el futuro y las vanguardias", explicó la directora de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martínez.

Imagen de 'Adama' la propuesta de Mario Bermúdez y Marcat Dance para Danza en el Camino.©MamenB.Gil

Son las tres propuestas de una cita que arrancará el 1 de julio en la Estación de Canfranc en Huesca y llegará a la Plaza de San Martiño Pinaro en Santiago de Compostela para volver a las puertas del Museo Guggenheim Bilbao el domingo 20 y se cerrará frente al Centro de Arte Contemporáneo de Burgos (CAB) el 21 de julio. «No son adaptaciones ni coreografías creadas para un teatro que llegan a estos espacios, son obras que desde la concepción, desde la raíz se han concebido para el Camino de Santiago en el que la danza está en diálogo con la historia, el patrimonio y quienes habitan estos espacios», remarcó el director de Danza en el Camino, Alberto Estébanez.

Un instante de Asceta, la coreografía de Chey Jurado para Danza en el Camino.

Las propuestas de Danza en el Camino son tres. 'Kowak' es un dúo que muestra la percepción de dos taiwaneses sobre el Camino de Santiago con los acordes musicales de el Niño de Elche. El vuelo de un ave sirve de leitmotiv para expresar el miedo al abismo del envejecimiento, el caos y la muerte expresado a través de dos cuerpos en sincronía. La coreografía 'Adama' de Mario Bermúdez e interpretada por Marilisa Gallicchio, Alessia Sinato y Raúl Melcón, con música de José Pablo Polo, busca mostrar una danza telúrica «de tierra y raíces enrevesadas, de naturaleza salvaje, de árboles que confunden sus raíces en la tierra». 'Asceta', de Chey Jurado, plantea el dilema del ermitaño que busca ocultarse para encontrarse. «No se percata de que cuanto más profundiza más atención atrae y cuanta más autoridad acepte por ello más traiciona la intención por la que se retiró».

Además de las tres coreografías participantes hay dos compañías que se programan en el ciclo que son invitadas. POr un lado la coreógrafa gallega Marcia Vázquez presentará en Portomarín y Santiago de Compostela la pieza 'Onde pousa a humidade' pieza que quiere ser una oda a las mujeres que siempre están a lo que el océano les devuelva". En Cardeñajimeno el grupo invitado será la Joven Compañía de Danza con el proyecto Jóvenes en Danza que resrpesentarán 'Z*Elfie. Reflejo de una generación'.

La mayor ruta de danza de Europa parada a parada

La cita de Danza en el Camino, considerada la mayor ruta de danza de Europa que moviliza de punto en punto a unos 30 profesionales por el Camino de Santiago, arranca el 1 de julio a las 19.30 horas en la Estación de Canfranc (Huesca). Seguirá al día siguiente a las 20 horas en la plaza de la Catedral de San Pedro de Jaca. Después estará en la plaza mayor de Santa Cruz de la Servóx (Huesca).

Para el 4 de julio el convoy de la danza habrá recalado en La Rioja donde actuarán en la Plaza de Oca de Logroño, el 5 de julio en la plaza de España de Nájera a las 21 horas y el domingo 6 de julio la plaza de España de Santo Domingo de la Calzada.

Para el lunes 7 de julio la comitiva de danza que realiza el Camino de Santiago entre baile y baila llega a la provincia de Burgos. Empezará en la Iglesia de San Juan de Castrojeriz, seguirá el 8 de julio en el puente Fitero de Itero del Castillo, y el jueves 10 estará en la plaza Mayor de Cardeñajimeno. El viernes siguiente entrarán en tierras leonesas por Bercianos del Real Camino, seguirán el sábado 12 por Villalcázar de Sirga. El domingo 13 los bailarines regresarán a León, al pueblo de Mansilla de las Mulas y terminarán abandonando las tierras leonesas por Cacabelos donde actuarán el 15 de julio.

Se adentrarán en tierras gallegas el 16 de julio con la representación en la plaza de Sarria (Lugo), seguirán al día siguiente en la iglesia de Portomarín (Lugo) para continuar en la plaza de Martiño Pinaro de Santiago de Compostela el 18 de julio. Tras alcanzar la compostela bailando la comitiva terminará el ciclo de este 2025 en el atrio principal del Museo Guggenheim de Bilbao y se cerrará el ciclo de Danza en el Camino el lunes 21 en la escalinata del Centro de Arte Contemporáneo, CAB, de Burgos.

Comitiva sostenible

El hecho de que los espectáculos de danza se desarrollen en un espacio patrimonial lleva aparejado el interés por ser un espectáculo sostenible y cuya huella de carbono sea mínima. "Contamos con un equipamiento que no necesita grúas, ni elementos adicionales, es completamente sostenible te permite hacer todo lo que necesites de sonido o iluminación en estas plazas o un bosque si es necesario". Por otro lado, el linóleo que se instala para que el suelo sea apto para los bailarines también está mimetizado con el entorno. "No es negro lo hemos pintado asemejando la piedra de la calle". Una iniciativa que mueve entorno a 30 personas por 19 localidades distintas en otros tantos días del mes de julio y que supone un reto organizativo de primer nivel que busca ser respetuoso con el entorno.