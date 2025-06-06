Sanz Merino confía en la vía política para que el Gobierno reconsidere la supresión de paradas del AVE

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

No pierde la esperanza José Luis Sanz Merino de que el Gobierno central recapacite y dé marcha atrás en su polémica decisión de suprimir varias paradas del AVE que enlaza Madrid con Galicia a su paso por Castilla y León, medida desataba la indignación de zonas especialmente afectadas, como León y Zamora.

Si bien la Junta no descarta ninguna vía de respuesta ante lo que considera una actuación movida por razones "presuntamente técnicas", pero "alejada de lo que debe hacer la política, que es resolver problemas allí donde el mercado no responde".

El consejero de Movilidad incidió en su visita a Burgos en los argumentos que ya trasladó al propio presidente de Renfe, en la que detalló las dificultades que generaba la supresión de paradas y lamentaba la actitud de una empresa nacional con obligación de servicio público.

"La realidad dice que esa decisión crea problemas de muy diversa índole y especialmente graves en Sanabria al impedir prácticamente a quienes viven allí poder desplazarse a otros sitios donde trabajan, estudian o realizan gestiones", señalaba, para cuestionar que la medida gravite en exclusiva en torno al número de usuarios.

"Esto es Castilla y León. Por esa regla de tres esto no va a parar nunca y al final acabarán por desaparecer prácticamente todos los tráficos ferroviarios porque no tenemos una masa crítica de viajeros. Nos parece injusto y estamos en condiciones de reclamar justicia territorial, máxime para una comunidad autónoma que siempre ha sido leal con el Gobierno y con el Estado".