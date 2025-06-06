Aumentan las inspecciones en salas de juego en Burgos con más de un millar al año

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La ludopatía causa estragos. Lo saben quienes sufren esta enfermedad y sus familias. También los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuyo cometido no solo pasa por «prevenir que surjan conductas delictivas» derivadas de la adicción al juego. Al mismo tiempo, hay que controlar exhaustivamente la actividad que se desarrolla en los casinos y salas de apuestas para impedir que sus propietarios se salten la legalidad.

Si nos circunscribimos a la provincia de Burgos, la Policía Nacional llevó a cabo a lo largo de 2024 un total de 1.052 inspecciones en locales de juego. Además, se supervisaron 650 máquinas con el fin de determinar que no estaban trucadas. Como resultado, se levantaron 14 actas por infracción. Ninguna relacionada con menores, según informa el jefe de Operaciones de la Comisaría Provincial, Benito Maximino Martínez. De hecho, las sanciones interpuestas estuvieron relacionadas, en su mayoría, con «problemas de documentación» y «cambios de titularidad».

Aun con todo, conviene no bajar la guardia. Es más, el número de inspecciones aumenta cada año. En paralelo, se promueven iniciativas de carácter pedagógico como la Jornada Técnica sobre Ludopatía: enfoques y respuestas, en colaboración con la Fundación Círculo, cuya segunda edición contó este viernes con la presencia del David Calvete, jefe del Servicio de Control de Juegos y Apuestas de la Policía Nacional.

A Calvete le consta que desde Burgos «se hace un seguimiento exhaustivo en cuanto a la inspección en establecimientos». Y con un «empeño extraordinario cuando hay operaciones a nivel de Europa para la búsqueda del juego ilegal». Sobre dicha cuestión, internet brinda un preocupante caldo de cultivo para la proliferación de este tipo de fraudes. Para estar al día, no queda otra que coordinar acciones e ir «innovando» junto al Ministerio de Consumo y la Dirección General de Ordenación del Juego.

También continúan a la orden del día las estafas. El juego online abre las puertas a los ciberdelincuentes y se han detectado múltiples casos de «usurpaciones de identidad». Tanto es así que fue necesario diseñar un protocolo de actuación tras tener constancia de que «se puede obtener en el mercado ilegal un paquete de identidades por 30 o 40 euros». Los afectados, que caen sin darse cuenta en las redes de organizaciones criminales, deben rendir luego cuentas a Hacienda. Por ello, hubo que establecer mecanismos de protección para «resarcir al ciudadano», tanto por la «pérdida económica» como por el «agravio moral» que conlleva un fraude de tal magnitud.

Otro fenómeno que la Policía tampoco pasa por alto es el de los amaños deportivos. A este respecto, Calvete advierte que muchos jugadores que se prestan a dicha práctica pueden acabar convirtiéndose en víctimas tras verse forzados, por parte de organizaciones criminales, a seguir participando. Así pues, se presta especial atención al papel que juega cada persona «en función de sus necesidades y circunstancias».

«No debemos olvidar que es un problema que afecta a todos. En primer lugar, al propio afectado. Pero también a su ámbito familiar», enfatizaba el presidente de la Fundación Círculo, Emilio de Domingo, tras poner de relieve que «cada vez hay más jóvenes y facilidades para el acceso a todo tipo de juegos y de apuestas». En internet, sin duda, la oferta es inabarcable. No en vano, el peligro también acecha en los barrios. Sin ir más lejos, tal y como precisa Martínez, la provincia cuenta con «20 salas de juego, tres bingos y cientos de establecimientos hosteleros con las típicas tragaperras».