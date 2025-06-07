Gamarra augura a Mañueco una «buena cosecha» de votos en los próximos comicios

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Todo apunta a que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, agotará su mandato. Salvo que Pedro Sánchez anuncie un adelanto electoral, lo cual parece poco probable pese a los reiterados llamamientos del Partido Popular en los últimos días. En cualquier caso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró este sábado en Burgos que Mañueco tiene las de ganar. En su opinión, quien «siembra con buena política» obtendrá una «buena cosecha» en las urnas.

Lo más destacable del Ejecutivo autonómico, a juicio de Gamarra, es haber «blindado del sanchismo» a Castilla y León. En cualquier caso, opina que el PP de Mañueco ha sido capaz de tejer una política «intergeneracional» en materia de acceso a la vivienda, reducción de impuestos y servicios públicos. Respecto a los jóvenes, con el PSOE tratando de captar su voto dando la «batalla» a Vox, se mostraba convencida de que las políticas de la Junta han permitido que las nuevas generaciones puedan «trabajar por y para su tierra» sin necesidad de abandonarla.

Encargada de cerrar el acto 2023-2025: 2 años de impulso a los ayuntamientos en el monasterio de San Juan, Gamarra no dudó en situar a la provincia de Burgos como «referente» nacional del municipalismo. Como para no decirlo, dado que «dos de cada tres alcaldes son del Partido Popular».

Se trata, según expuso, de un territorio «pujante» con un fuerte «impacto» e «influencia» de su industria en clave nacional y donde «crece la productividad en el ámbito agrícola». En esa misma línea pero desde un plano regional, el secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, enfatizó que la Comunidad se sitúa «en primera línea de España de los servicios esenciales a los ciudadanos», con una sanidad que va «mejorando día a día» y con «los impuestos más bajos de nuestra historia».

Para el presidente del Partido Popular en Burgos, Borja Suárez, la clave del éxito reside en el «liderazgo fuerte» de Fernández Mañueco. Un liderazgo que, bajo desde su punto de vista, contrasta con el «desgobierno» de Sánchez. Así las cosas, aseveró que el actos como este sirven, fundamentalmente, para «reflexionar sobre lo que importa, alejarnos de populismos y pensar en cómo mejorar la vida de los burgaleses y de las burgalesas».

Moción en las urnas

No quisieron desaprovechar la ocasión los ‘populares’ de promocionar su manifestación de este domingo, a partir de las 11 horas, en la plaza de España de Madrid. «El sanchismo toca a su fin, queremos tomar la palabra», señaló Gamarra reafirmando la postura de los barones autonómicos de su partido que piden elecciones anticipadas. Y lo hizo, más allá del posicionamiento adoptado, tratando de hacer ver que la concentración «no va de siglas».

Lo que no se plantea ni por asomo el PP es una moción de censura. Sería absurdo porque los números, en principio, no dan. Por eso Gamarra se escudó en que «lo importante es que alcemos todos la voz» mientras subrayaba que «la moción de censura la podremos realizar exitosamente el día que vayamos a las urnas».

«Del mismo modo que nosotros podemos estar en la calle, Pedro Sánchez no pueda pisarla», remarcaría la secretaria general del PP mientras sacaba el comodín de la «corrupción» que asedia a Sánchez tanto en «su entorno más cercano» como dentro de «su Gobierno y su partido», con «esas cloacas de Ferraz y de Moncloa que solo buscan la obstrucción de la Justicia y el sabotaje de los cuerpos y fuerzas de seguridad».