La Hermandad de Donantes sumó 1.700 nuevos voluntarios en 2024

La Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos celebró ayer su Asamblea Anual haciendo públicos los buenos resultados del año pasado en el que volvió a convertirse en la asociación que lidera la media de donaciones altruistas por cada mil habitantes a nivel mundial. La media recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 31 donaciones por cada mil habitantes. En Burgos la cifra está en 62 por cada mil burgaleses. «Estamos a la cabeza en donaciones gracias a la generosidad de nuestros donantes y al trabajo duro de todo el equipo que dedica su tiempo libre a la asociación», destacó antes de iniciar la Asamblea Anual de la entidad su presidente, Francisco del Amo.

La organización burgalesa cerró el año pasado con 1.734 nuevos donantes lo que sitúa la adscripción a la entidad a unas 18.000 personas. Un grupo líder a nivel nacional marcado por «la generosidad de los donantes y nuestros socios ellos son los protagonistas de esta organización con su comportamiento y su altruismo», explicó Del Amo. El encuentro sirve para entregar medallas a aquellos asociados que han realizado más de un centenar de donaciones. Son unos 400 en la organización burgalesa, a la espera de los últimos recuentos oficiales. También cuentan con personas que han realizado más de 250 donaciones y alguno por encima de las 500.

Francisco del Amo presidente Hermandad Donantes Sangre.Oscar Corcuera

Unos datos envidiables que forman parte del trabajo de difusión que realiza la entidad con donaciones in situ en espacios públicos o en localidades del mundo rural. «Hacemos encaje de bolillos pero la respuesta de los donantes siempre es muy positiva». Reconoce el presidente de la asociación burgalesa que el problema está en la renovación del ejército altruista que da la sangre sin pensar en el destinatario. «Animamos a la gente a donar, que sigan acudiendo a las citas de donación y, si puede ser, que acudan con un nuevo donante porque el relevo se está complicando». La mayor parte de los asociados están entre los 45 y los 65 años. El objetivo de ir acompañados es el de que quien se adentra en este ámbito pierda el miedo al pinchazo. «Deberíamos valorar que, por encima del miedo al pinchazo que al final no es nada, por encima de todo es para lo que sirve esa donación».

Recuerda Francisco del Amo que sólo el 4% en edad de poder realizar una entrega de sangre lleva a cabo la transfusión mientras que las estadísticas dicen que nueve de cada diez personas necesitarán una bolsa alguna vez en su vida. «Deberíamos ponernos las pilas» en referencia a las demandas de determinado tipo de sangre que surge de manera periódica.

En cuanto la organización del sistema de donación, el presidente de la Asociación de Burgos celebra la llegada de Miguel Ángel Martín de Valdivielso, que fue gerente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), al reconducir las relaciones entre las asociaciones de donantes y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León que ahora dirige.

Valdivielso junto con el delegado de la Junta, Roberto Sáiz, la gerente de Salud de Área de Burgos, Marta Puente, y el concejal de Sanidad, Carlos Niño, acompañaron a Del Amo en la Asamblea celebrada en el centro cívico de San Agustín. Un encuentro en el que se dieron a conocer los informes de presidencia, tesorería y renovación de cargos en la dirección y se realizó la entrega de reconocimientos a los socios que han realizado mas de un centenar de transfusiones. La entidad burgalesa lleva en activo 53 años en los que se ha erigido como una institución en el ámbito de la donación de sangre altruista.