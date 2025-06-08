Burgos vuelve a dar la talla en la Marcha contra el Cáncer

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Bendita marea verde. Una llamada a la esperanza, desde el compromiso ciudadano, para contribuir con una causa que merece todo el apoyo del mundo. Con tan solo cinco ediciones a sus espaldas, Burgos volvió a demostrar este domingo su multitudinario respaldo a la Marcha contra el Cáncer. Con cifras similares a las del año pasado: más de 6.200 dorsales previamente adquiridos por personas de todas las edades. Jóvenes, mayores, familias al completo. Todos a una.

Faltó un pequeño empujón para alcanzar el objetivo fijado de 6.500 participantes. Aun así, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Burgos, Eduardo González, se mostraba visiblemente satisfecho con la respuesta de sus paisanos. También la alcaldesa, Cristina Ayala, tras poner en valor el «esfuerzo de la organización» a la hora de impulsar una iniciativa que debiera apoyar «toda la sociedad burgalesa, políticos y no políticos».

Es de agradecer, tal y como expresaba la regidora una vez finalizada la marcha, que desde AECC se esté «peleando constantemente para que haya más investigación, para que tengamos más alternativas, porque desgraciadamente el cáncer se ha convertido, en la mayoría de casos, en una enfermedad crónica».

Al margen de esta convocatoria, que cada año gana más adeptos, lo más inminente en AECC Burgos es el traslado definitivo a su nueva sede, en el número 29 de la avenida de La Paz. Se está haciendo de rogar la mudanza, las cosas como son. Y aunque la idea era instalarse este mes, González confía en que -«sí o sí»- la inauguración se pueda llevar a cabo en julio.

A falta de amueblar las dependencias -seguramente, la próxima semana-, instalar los equipos informáticos y acometer los últimos remates, es probable que la sede entre en funcionamiento antes de las fiestas de San Pedro. Lo importante, en cualquier caso, es que la asociación dispondrá por fin de un espacio mucho más idóneo para trabajar con los pacientes y sus familiares.

En la actualidad, AECC Burgos supera los 10.500 socios en toda la provincia. Una cifra «muy importante», sin duda, que permite visibilizar las acciones que se desarrollan desde distintos ámbitos. En este sentido, González destaca el proyecto de ejercicio físico oncológico, en colaboración con el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), con grupos de ocho personas. En marcha desde el pasado invierno, la entidad quiere expandir dicha propuesta a su propia sede con una sala especialmente habilitada para ello. Siempre, eso sí, con un profesional cualificado y con autorización médica previa.

«Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente se reintegre en la sociedad», advierte el presidente provincial de AECC. Para eso, apostilla, «no tenemos que olvidar que la investigación es lo más importante». Así pues, la asociación irá ampliando su plantilla, en la medida de sus posibilidades, para prestar el mejor servicio posible tanto dentro como fuera de su nueva sede.