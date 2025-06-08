El Correo de Burgos

¿Has estado en la Marcha contra el Cáncer 2025? Búscate en nuestras fotos

La ciudadanía burgalesa responde un año más al llamamiento de AECC con más de 6.200 dorsales

Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos.

Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos.ÓSCAR CORCUERA

Diego Santamaría
Burgos

La Marcha contra el Cáncer de Burgos suma y sigue. Más de 6.200 personas de todas las edades secundaron este domingo la iniciativa, que partió desde el paseo Sierra de Atapuerca con el objetivo de concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de promover la investigación. 

Pequeños, jóvenes y mayores. Todos bajo la marea verde que recorría el casco histórico de la ciudad visibilizando la lucha de los pacientes y sus familiares. Una vez finalizada la marcha, animada por la batucada Gurús en las inmediaciones del Fórum Evolución, se procedía al sorteo de diferentes premios donados por los patrocinadores del evento a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Antes de que los participantes cruzasen la línea de salida, el trasiego de camisetas verdes era palpable desde distintas zonas de la capital burgalesa. De hecho, los autobuses que parten desde Gamonal hasta el centro se han visto completamente desbordados ante la avalancha de personas que acudían a la cita. Buena señal, sin duda, de que Burgos mantiene su firme y solidario compromiso en la lucha contra el cáncer. 

