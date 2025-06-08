¿Has estado en la Marcha contra el Cáncer 2025? Búscate en nuestras fotos

Pequeños, jóvenes y mayores. Todos bajo la marea verde que recorría el casco histórico de la ciudad visibilizando la lucha de los pacientes y sus familiares. Una vez finalizada la marcha, animada por la
batucada Gurús en las inmediaciones del Fórum Evolución, se procedía al sorteo de diferentes premios donados por los patrocinadores del evento a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
Antes de que los participantes cruzasen la línea de salida, el trasiego de camisetas verdes era palpable desde distintas zonas de la capital burgalesa. De hecho, los autobuses que parten desde
Gamonal hasta el centro se han visto completamente desbordados ante la avalancha de personas que acudían a la cita. Buena señal, sin duda, de que Burgos mantiene su firme y solidario compromiso en la lucha contra el cáncer.
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Marcha contra el Cáncer 2025 en Burgos