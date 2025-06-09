Curpillos 2025 en la Quinta. Dos puntos violeta, autobuses y 100 cubos de basura

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Ya está casi todo listo para disfrutar de la Fiesta del Curpillos en sus dos sedes distanciadas. La parte oficial y religiosa en el entorno del Monasterio de las Huelgas y la jira festiva con 36 puestos de reparto de pinchos y bebidas que alimentarán las arcas de las peñas de la ciudad de cara a las próximas fiestas de San Pedro.

La parte festiva arranca a las 7 de la mañana para los peñistas que dispondrán de toda su oferta gastronómica y enológica aunque empezarán a repartir los manjares hasta las 11,30. La fiesta se podrá prolongar con zona de parque infantil, dj y 117 puestos de mercadillo hasta las 21 horas.

Entre los servicios dispuestos para que las fiestas discurran con tranquilidad se desplegará un hospital de campaña en el Parking de las Veguillas. Protección Civil también contará con una carpa abierta y se ofrecerán pulseras por si algún menor o mayor se pierde o se despista de sus familiares a cargo. Cuentan con baños portátiles para los que se ha dispuesto de una zona hormigonada que facilita la limpieza del espacio. Además, contarán con dos puntos violeta para «las personas que se sientan intimidadas e inseguras» que gestionará la Asociación La Rueda.

También se ha diseñado un operativo especial de limpieza que desplegará por el parque ocho contenedores de vidrio en los accesos, 100 cubos repartidos por el recinto y 35 cajas multifracción para los deshechos de las peñas. «Un equipo permanente de operarios recorrerán por turnos el interior del recinto para evitar el rebose de los puntos de almacenamiento y por la noche se retirarán todos los cubos y cajas y se revisarán las zonas periféricas», señaló Álvarez. Entre efectivos de seguridad, Policía y vigilantes, sanitarios y de limpieza un total de 200 personas trabajarán para que el Parral de la Quinta transcurra con normalidad.

La concejal de Festejos ha querido reivindicar también la parte religiosa de la celebración del Corpus Chico se inicia a las 11 de la mañana con la misa, prosigue con la procesión por la calle Alfonso VIII hasta el compás de adentro donde se realizarán los tradicionales bailes de Gigantillos, Gigantones y Danzantes. La Abadesa del Monasterio recibirá a la comitiva a las 13 horas para cerrar este acto. Una fiesta con dos sedes distanciadas donde la fiesta religiosa cuenta con menos aglomeraciones. Y este es el aspecto con el que Álvarez muestra dudas sobre un traslado definitivo a la Quinta.

«Hemos recogido opiniones a favor y en contra del traslado definitivo, personalmente trasladarlo desvirtúa mucho la parte tradicional, el año pasado se notó mucho que había menos gente, y sería una pena que se pierda la fiesta e n su conjunto», remarcó.