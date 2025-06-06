Curpillos 2026: ¿En el Parral o en la Quinta? El PSOE sugiere una votación popular

Las obras en el parque de El Parral encaran la recta final para su apertura al público.Óscar Corcuera

Publicado por Natalia Escribano Burgos

El grupo municipal socialista se pregunta si la popular jira al parque de El Parral que acompaña la fiesta del Curpillos volverá a celebrarse en este parque en 2026. "¿Qué va a hacer el equipo de Gobierno?", se cuestiona directamente el viceportavoz de la formación, Josué Temiño.

El concejal afirma que hay voces que dicen que como va a quedar "muy bonito", tras la rehabilitación ambiental a la que se está sometiendo, cómo se va a volver a llevar allí una celebración tan multitudinaria. Por este motivo, sugiere actuar en dos términos. Por un lado, realizando un estudio de impacto ambiental para conocer cuál sería el lugar más idóneo y, por otro, una encuesta entre los ciudadanos burgaleses.

Temiño se acordaba de que el equipo de Gobierno lanzó una votación en relación con la creación de una nueva Gigantona y plantea que este asunto podría requerir la colaboración de los burgaleses a través de una encuesta popular telemática.

Desde su punto de vista, esta es una decisión que se podría tomar con la participación de los vecinos de Burgos y espera que el equipo de Gobierno tome en consideración esta propuesta para que la valore.

Por otro lado, el socialista compareció para repasar asuntos de Medio Ambiente, ya que este jueves, 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Y, a este respecto, lamentó la falta de inversiones en esta materia en la ciudad desde que Gobierna el Partido Popular.

Temiño repasó algunas de las intervenciones realizadas por el Partido Socialista durante el anterior mandato, que supusieron en mejoras en espacios como Fuentes Blancas y el parque lineal del Vena 2 millones de euros.

Por tanto, acusa al PP de «no creer» en las políticas medioambientales, ya que la única obra en marcha, en el Humedal, fue proyectada por el PSOE en el pasado mandato y recordó que se consiguieron fondos europeos para su ejecución.

Además, el grupo municipal insta al equipo de Gobierno a configurar el grupo de trabajo que reclama la plataforma ciudadana contra la incineradora para ofrecer información puntual sobre las obras en el Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes.

Temiño está de acuerdo en abordar el cambio en la licencia ambiental que demanda la ciudadanía para dar seguridad a los burgaleses de que en el futuro no se construirá una incineradora en la ciudad. Sin embargo, indica que para evitar retrasos en las obras de creación de la línea de tratamiento de la basura orgánica, que cuenta con fondos europeos y una fecha de finalización: junio de 2026, sería partidario de abordar esta cuestión más adelante para no afectar a la licitación en curso.