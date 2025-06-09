Activos los tres nuevos puntos de lectura en el HUBU para humanizar la atención pediátrica

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU), en colaboración con la Biblioteca Municipal, ha puesto en marcha tres nuevos puntos de lectura destinados a pacientes pediátricos y sus familias, como parte de un programa de humanización del entorno hospitalario. Uno de los espacios está ubicado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde se promueve la lectura de cuentos por parte de los padres a sus hijos ingresados. Este gesto sencillo, "además de brindar consuelo y cercanía, permite una participación activa en el cuidado del menor y contribuye a su bienestar emocional", apuntan los promotores de la iniciativa.

Otro espacio se ha habilitado en la Unidad Neonatal, especialmente pensado para padres de bebés prematuros. Incluye tanto libros infantiles como lecturas para adultos, con el objetivo de fomentar la lectura compartida como una herramienta de fortalecimiento del vínculo afectivo, desarrollo del lenguaje y hábito lector desde los primeros momentos de vida.

El tercero se ubica en la sala de consultas externas de Pediatría, donde los niños pueden acceder a cuentos, cómics y relatos breves mientras esperan ser atendidos. Esta iniciativa no solo entretiene y tranquiliza a los menores, sino que también facilita la labor del personal sanitario.

Para poner en marcha estos puntos de lectura, la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo proporcionaba un mueble expositor y adaptaba dos cunas hospitalarias como estanterías móviles para las unidades de ingreso.

La Biblioteca Municipal de Burgos coordina esta actuación como parte de sus servicios de Extensión Bibliotecaria, en estrecha colaboración con el Servicio de Pediatría y otras unidades médicas. Se encarga de seleccionar, organizar y reponer los fondos bibliográficos y asegura una oferta actualizada y adaptada a cada espacio.

El proyecto se suma a otras iniciativas similares ya implantadas en los centros de salud de la ciudad y en distintas unidades hospitalarias, como la de Psiquiatría, Trastornos de la Alimentación o el Hospital de Día Infanto-Juvenil. En todos los casos, el objetivo común es acercar la lectura a personas en contextos de vulnerabilidad, contribuir a su bienestar emocional y humanizar la atención sanitaria a través de la cultura.