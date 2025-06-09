El PSOE denuncia "prácticas mafiosas" del equipo de Ayala para adjudicar las gastronetas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

"Es bochornoso y muy grave". Con estos gruesos adjetivos calificaba la concejal socialista Blanca Carpintero el proceder del Ayuntamiento de Burgos en relación con la adjudicación de los puestos que conformarán los espacios gastronómicos que aderezarán el programa de las fiestas de San Pedro.

Y es que la edil denunciaba "prácticas mafiosas" del equipo de la alcaldesa, Cristina Ayala, para seleccionar a los hosteleros que ocuparán esos espacios. Se hace eco así de la queja del empresario burgalés, Alvar Barriocanal, que optaba por hacer públicos los obstáculos con los que se ha encontrado su afán de participar en esta iniciativa.

El afectado, según relataba Carpintero, señala en particular a un asesor de la regidora, Fran Salvador, eventual contratado por el grupo municipal del PP, como principal responsable de las indebidas presiones, que comenzaron tras presentar la oportuna solicitud de uso de espacio público con el citado fin, después de consultar cómo se obtenía un hueco en la feria de food trucks que se instalará como años anteriores en el parque de la Isla. "Le dijeron que era por orden de petición", precisaba la edil, para destacar la "sorpresa mayúscula" que generó la llamada recibida desde Alcaldía poco después de remitir su instancia a la Concejalía de Festejos.

"El propio asesor de Ayala, el que manda en la sombra, por lo visto, y todo un 'fontanero', ahora que está tan de moda el término, se puso en contacto con él para hacerle una oferta que no podía rechazar y le aseguró que si desistía de su intención le garantizaría cuatro años de presencia en el Hangar. Le dice que se lo piense, que él lo aceptaría, porque a lo mejor corre el riesgo de quedarse sin nada", explicaba, consternada por el mensaje.

Tras este encuentro telefónico, Barriocanal desoye la propuesta y mantiene su empeño. "¿Y con qué se encuentra después? Con que a los pocos días aparecen unas bases para adjudicar los puestos", recalcaba la concejal, para subrayar lo inédito de la fórmula, dado que hasta entonces bastaba una solicitud a través de registro. Incidía además en que estas condiciones -que se extienden a las ferias de la Isla y el Hangar, así como a las casetas de tapas- no pasan por el consejo de administración de la Gerencia Municipal de Cultura y Festejos, "ni siquiera a título informativo": "Hemos tenido que rebuscar en la web para encontrarlas".

Tan escasa accesibilidad reducía de entrada las opciones de participar de cualquier hostelero de la ciudad que quiera hacerlo, según Carpintero, que detalla además las llamativas condiciones que incluían las bases, "que habilitan un plazo de apenas cuatro días para presentar ofertas, entre el 26 y el 30 de mayo". "Lo más curioso es que solo se permite el acceso asociaciones. Es decir, que, por ejemplo, para la feria de tapas -las tradicionales casetas- tiene que haber 18 empresarios con un proyecto conjunto que además sean capaces de presentarlo en tres días. Tres tienen que hacer lo propio en el Hangar y seis en Isla Fantasía, de tal manera que aunque un hostelero tenga un proyecto brillante, si va solo se queda fuera", criticaba Carpintero, para dejar caer que el documento en cuestión es un castigo encubierto al empresario díscolo, pues incluye exigencias que en Festejos eran conscientes de que no podía incumplir dada la información incluida en su instancia.

"¿En manos de quién estamos?", se preguntaba al hilo la socialista, convencida de que estas bases buscan maquillar la entrega de estos puestos "a los hosteleros que el PP quiera", un favor notable dado el volumen de negocio consolidado en estos espacios que este año, además, funcionarán más allá de las fiestas, al extenderse hasta el 12 de julio para animar la Copa del Mundo de Danza que se celebra en Burgos.

Dadas las circunstancias, y habida cuenta de que, según el PSOE, no es la primera polémica a la que se asocia el nombre de Fran Salvador -también vinculado con los conciertos sin contrato en la zona de Cuatro Reyes que aún están pendientes de pago-, la concejal exigía a Ayala que, al menos, "desautorice" a esta persona, incluso que la despida por sus "prácticas totalmente al margen de la ley" y deje hacer su trabajo a las concejales de Cultura y Festejos ya los distintos técnicos municipales.