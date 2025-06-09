Vox propone adecentar la playa de Fuente Prior y recuperarla para el baño

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Vox propone adecentar la playa fluvial de Fuente Prior y recuperar su uso como zona de baño. El portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, instaba al equipo de Gobierno a regenerar este remanso que en su momento gozó de gran éxito como espacio de ocio estival.

Lamentaba el concejal el estado actual de un paraje ya sin apenas rastro de arena que se ha convertido en una zona oficiosa de esparcimiento canino, como demuestran, a su juicio, los excrementos acumulados. "El Ayuntamiento debería pensar qué hacer con este rincón de gran valor ambiental y paisajístico que se ha descuidado", indicaba al respecto, para reclamar un proyecto que lo reactive.

Consciente de las dificultades que entraña llevar a cabo una intervención -siempre con la bendición de la Conferencia Hidrográfica del Duero- que permita que sus aguas vuelvan a ser aptas para el baño, lo que en su opinión sería ideal, Acitores reclama que al menos se adecente el entorno para que esté en condiciones. "En el pasado se valoraba mucho este rincón", insistía.

No era el único asunto vinculado con el área de Medio Ambiente que abordó el edil ante los medios de comunicación. Quiso además detenerse en la inminente subida de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras, planteada por "imperativo legal", según el PP. Recordó al respecto al equipo de Gobierno que se encuentra en minoría y que convendría comenzar ya a tratar este asunto para que la medida logre el voto favorable de Vox, "a no ser que vayan a llegar a un acuerdo con el PSOE".

Acitores asegura que más allá de menciones superficiales en tiempos del bipartito esta alza tributaria no se ha tratado con detenimiento y exige una reunión para concretar cómo se va a compensar a los burgaleses por la subida.

"Dicen que rebajarán el IBI, pero deberíamos concretar ya en qué medida. Nuestra propuesta es reducirlo hasta el mínimo permitido e incluir las bonificaciones que en su momento planteamos para las familias numerosas", explicaba el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, para considerar que dado el remanente acumulado estas ventajas podrían "perfectamente" extenderse al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido coloquialmente como plusvalía.