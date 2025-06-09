Deportes recibe el proyecto del edificio central de las piscinas del Plantío

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Burgos ya cuenta con la memoria del proyecto de remodelación del edificio central de las Piscinas de Verano de El Plantío. «Ya se ha presentado por parte de la ingeniería la memoria del proyecto para la actuación sobre el edificio central de las piscinas de El Plantío», anunciaba el concejal responsable de Instalaciones Deportivas, César Barriada.

Dada la situación del inmueble, con algunas zonas apuntaladas, el proyecto establece que «se procederá con la demolición pero también optará por conservar alguna estructura», explica el edil. El plan previsto en la adjudicación del estudio de la estructura, contratado en septiembre de 2024 por 66.500 euros, es que las obras se pudieran iniciar a finales de 2025. «Continuaremos trabajando para que el próximo año pueda ser una realidad este nuevo espacio y se pueda poner a disposición de todos los burgaleses», señaló Barriada. El objetivo es que para el verano de 2026 las Piscinas del Plantío puedan lucir completamente renovadas.

La construcción, inservible actualmente con algunas zonas apuntaladas, acoge los servicios de cafetería, zona de restauración, botiquín, aseos y biblioteca de verano. La situación del inmueble obligó a que la intervención redactada en 2019, junto con la mejora del edificio de vestuarios y la rehabilitación de la piscina familiar para evitar los problemas de fuga de aguas, no se pudiera llevar a cabo y se optara por un nuevo proyecto previa realización de catas y análisis del estado de la estructura del edificio.

En 2023 el ejecutivo municipal de PP y Vox planteó un modificado del presupuesto a finales de año donde se introducían 989.000 euros para llevar a cabo la intervención en este edificio central. Cuando se iniciaron los trámites administrativos de licitación de los trabajos se vio que ese presupuesto se quedaba corto para las empresas interesadas.

El complejo se ha sometido a una remodelación total. Arrancó con el vaso de la piscina familiar acometidas hace dos años con 2,6 millones de euros de inversión que incluyó la renovación total del vaso, por donde se perdían un millón de litros de agua cada día, mejoras de la entrada y la parte superior de la playa y la prolongación de escaleras a la parte de vestuarios al mismo tiempo que se homologó el uso del tobogán central. Después el año pasado, tras la inversión de un millón de euros, se remodeló el edificio de vestuarios con un lavado de cara y mejora de la eficiencia energética, financiados con 742.000 euros de la Unión Europea, y se colocó un sistema de placas solares en la cubierta para reducir a cero el gasto eléctrico de las dependencias estivales. Solo falta la reforma del edificio central para que las instalaciones luzcan completamente renovadas.

Evitar el deterioro que inhabilita para su uso el edificio central de las piscinas del Plantío es el objetivo del esfuerzo en la mejora y mantenimiento de las piscinas municipales de verano de Burgos. Instalaciones Deportivas ha realizado una inversión de unos 170.000 euros en los tres espacios.

Así, dentro del complejo deportivo de San Amaro se ha realizado la reparación de paramentos del vaso de la piscina que estaban ya desconchados, se ha actuado sobre el pavimento del borde del vaso, se han realizado labores de mantenimiento del equipamiento de vestuarios, reposición de luminarias y grifería en mal estado, se han realizado trabajos de jardinería y resembrado y se ha reparado el vallado.

En las piscinas de Capiscol se ha realizado la inversión más fuerte. 46.000 euros ha costado la sustitución del alero, también se han repuesto las puertas de emergencia de acceso a la zona ajardinada, se ha intervenido en la carpintería y se ha renovado el pavimento de la acera en el acceso al césped.

En cuanto a la intervención en las piscinas de verano del complejo deportivo del Plantío, más allá de la obra principal del edificio central, también se han abordado para la próxima apertura el sábado 14 de junio un mantenimiento de baldosas en la playas de las piscinas, pediluvios y acera del edificio de vestuarios. También se ha procedido a la renovación del pavimento deteriorado en las playas de la piscina juvenil y olímpica, se han realizado labores de mantenimiento de pavimento del borde del vaso, del pavimento de hormigón de las zonas de circulación y del vaso. Por otro lado, ante las quejas de los ciudadanos, se ha llevado a cabo la canalización de las duchas para que no saltara el agua a las zonas de inodoros aunque «estamos trabajando para que este espacio se pueda dotar de mayores cabinas a lo largo de las próximas semanas». También se ha talado un árbol en mal estado y se han adecuado las instalaciones de electricidad y fontanería.