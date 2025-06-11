Este pueblo de Burgos acogerá una fiesta de ocio saludable para 607 jóvenes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Briviesca acogerá el próximo 14 de junio la decimosegunda edición del Encuentro Jóvenes por la provincia bajo el lema ‘Como mola ser de pueblo’. La cita, que reunirá a 607 jóvenes de entre 12 y 17 años, «es un encuentro más que consolidado en la provincia», apuntó Ángel carretón, presidente del Instituto para el Deporte y Juventud de Burgos (IDJ).

El objetivo de esta actividad, que tiene un presupuesto de 35.000 euros, se centra en desarrollar la convivencia entre los jóvenes de la provincia, procedentes de distintas localidades, y ofrecerles una jornada lúdica, deportiva, creativa y cultural ofreciendo un ocio saludable entre los jóvenes.

La localidad de Briviesca se convierte este año en el epicentro de la cita y contará con tres zonas de actividades: la Plaza Mayor, la Plaza de Santa María y las piscinas. En todas ellas se desarrollarán actividades y talleres desde las 11.30 horas hasta las 21 horas tan diversos como circuitos de habilidades, crear marcapáginas o totebags esgrima láser, un tetris y una jenga gigantes, zumba, hip hop, bolas acuáticas o paintball, entre otros.

La jornada arrancará a las 10.30 con la llegada de los jóvenes y el recibimiento de las autoridades en la Plaza Mayor. Habrá un parón a mediodía para comer y finalizará con una discoteca móvil de 19 a 21 horas. «Estamos muy contentos de poder acoger esta cita en la localidad y esperamos que los jóvenes lleguen con ganas de pasarlo bien. Este evento no solo es una propuesta para que los jóvenes se diviertan, sino que también les permite conocer Briviesca y su riqueza», señaló el alcalde de la villa.

Por su parte, David Dito, coordinador de Juventud del Ayuntamiento de Briviesca, señaló que el lema de la jornada quiere lanzar un mensaje a favor de las bondades de lo que supone vivir en un pueblo. «La España vaciada tiene más recursos y más capacidad de lo que se hace ver», señaló, al tiempo que aseguró que «estamos felices y orgullosos de vivir en un pueblo».

Presentación del encuentro.ECB

Cita solidaria

Cada joven, procedentes de Melgar de Fernamental, Villadiego, Salas de los Infantes, Medina de Pomar, Villarcayo, varios pueblos de la Ribera del Duero, Briviesca, Belorado, Lerma y Alfoz de Quintanadueñas, ha abonado cinco euros para participar en esta jornada que además de «desarrollar valores como la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad entre los jóvenes de la provincia» tiene un trasfondo solidario, ya que la recaudación se destinará a la Asociación de Padres de Minusválidos de la Bureba (Aspamibur).

El encuentro cuenta para su desarrollo con más de un centenar de voluntarios y miembros de la organización. «Queremos destacar el carácter altruista de la colaboración de numerosos voluntarios que participan en la organización de un día de intenso trabajo y velan por el buen desarrollo de la convivencia, de las actividades y los viajes de autobús», apuntó el alcalde de la localidad.