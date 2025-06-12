La lucha de un pequeño pueblo de Burgos para salvar diez robles centenarios
La plataforma ‘Salvemos a los Robles Centenarios de Tolbaños de Abajo’ se ha vuelto a concentrar frente a la Diputación a modo de protesta para solicitar a la Administración que preserve los árboles ante el inminente inicio de las obras de ampliación de la carretera BU-V-8211
Una localidad y un objetivo claro: salvar una decena de robles centenarios. Esa es la lucha- apoyada incluso por la Baronesa Thyssen- de Tolbaños de Abajo, donde se ubican los ejemplares. El comienzo de las obras de la ampliación de la carretera BU-V-8211 que une ambas localidades es la causa de la previsible tala de estos árboles únicos. Para evitar que esto ocurra, los vecinos unieron fuerzas creando la plataforma ‘Salvemos a los Robles Centenarios de Tolbaños de Abajo’, que se ha concentrado nuevamente frente a la Diputación a modo de protesta para solicitar a la Administración que preserve los árboles.
La lucha de estos vecinos arrancaba el pasado año 2024. En abril de ese mismo año aparecían en varios robles marcas para su tala sin que se hubiera comunicado nada a las localidades. «Tampoco tenemos constancia de que se abriera un proceso de reclamaciones», apuntan desde la propia plataforma, que desde ese momento y de forma constante ha exigido que «las obras de la ampliación de la vía respeten el entorno natural», apunta Diego Serrano, miembro de la plataforma.
«Estamos de acuerdo en que las obras de mejora son necesarias en esta carretera. Los vecinos llevamos reclamándolas desde hace años, pero también creemos que habría que buscar la manera de proteger todos los árboles centenarios que podamos», señala Serrano.
Una lucha vecinal
«Todos los que hemos tenido la suerte de disfrutar de este entorno medioambiental único y singular sabemos que es un privilegio y un regalo de la naturaleza que debemos proteger y cuidar», apunta Serrano, al tiempo que señala que «se trata de parte de la herencia que nuestros antepasados nos legaron para que cuidáramos. Por esta dehesa pasearon los abuelos de nuestros abuelos».