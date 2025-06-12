El pequeño pueblo de Burgos que rescató a la Dama de las Loras suma aliados para ser faro cultural

Javier Maisterra, de la Asociación Cultural Manapites, e Ismael Alí de Unzaga, de GAP, iluminados por una de las vidrieras que salpicarán el territorio de las Loras gracias a su simbiosis.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Lo suyo fue un amor a primera vista, un flechazo que terminó en familia, por aquello de que uno más uno pasan a ser más que dos. Porque el encuentro vital entre Javier Maisterra e Ismael Alí de Unzaga superaba los límites de una buena sintonía, evidente, por otra parte, entre devotos de la cultura. Como muestra, sus rúbricas. Las que ayer sellaban la alianza entre las iniciativas que lideran con pasión, la Asociación Manapites, responsable de rescatar del olvido la llamada Dama de las Loras en Fuenteodra, y el Gremio de Artistas Plásticos (GAP) de Burgos.

Suscribían ambas partes un convenio de colaboración, de renovación anual automática, con el propósito de potenciar y coordinar las actividades artísticas surgidas al calor de un proyecto que -con las obras de recuperación de la iglesia de San Lorenzo Mártir ya en marcha- aspira ahora a convertir a este pequeño municipio de la España vaciada y el territorio en el que se encuentra, reconocido por su riqueza como Geoparque Mundial por la Unesco, en un auténtico faro cultural. Ese es el objetivo del tándem que oficializaban ayer Maisterra y Alí de Unzaga, por el que el GAP pasará a asumir "la asesoría y el comisariado artístico de las iniciativas programadas en este ámbito por Manapites".

A la luz de tal simbiosis, lo de ser faro será incluso literal. Y es que una de las primeras acciones impulsadas por este acuerdo será la exhibición en la zona de Lumen Gentium. Las piezas que lo componen, coloridas vidrieras que ya lucieron en las calles de la ciudad de Burgos, vestirán de gala las diez sedes del Geofest, cita con las artes escénicas promovida por la agrupación de Fuenteodra que en su segunda edición recorrerá hasta diez municipios del entorno desde el 14 de junio hasta el 11 de octubre.

La segunda actuación llegará en agosto, con una muestra en el templo de Fuenteodra, que ya acogía el año pasado la exposición 'Rascacielos en las Loras' de Ismael Alí de Unzaga, que de esta forma conoció a la Dama, el pueblo, el entorno y el sueño de Maisterra. "Flipé", confesaba.

De ahí el empeño por formar parte de la iniciativa a través de esta "relación bidireccional que será positiva para todos". GAP promoverá además un concurso de pintura rápida para poner en valor el paisaje de extraordinaria belleza que enmarca la zona y contempla ya una ambiciosa intervención de 'Land Art' que aúne respeto por el medio ambiente y vocación de permanencia. "Se ha hecho muy poco en España y creemos que puede ser un éxito", avanzaba Alí.

Piano a la luz de las velas para presentar el II Geofest

De vuelta al II Geofest, Maisterra indicó que la programación completa se presentará el próximo 14 de junio en la también recientemente restaurada iglesia románica del pueblo deshabitado de Albacastro. El acto contará con un concierto de piano a la luz de las velas a cargo del pianista Nach Viking.

Entre los hitos más destacados del festival está el estreno en Fuenteodra de 'Notre Dame', una obra creada por la burgalesa Eva Manjón con dramaturgia musical inmersiva. Será el 9 de agosto. Además, el 30 de agosto en Sargentes de la Lora, el reconocido actor Rafael Álvarez 'El Brujo' presentará 'El Viaje de Monstruo Fiero'.