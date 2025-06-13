La falta de vehículos usados lastra el mercado de ocasión y sube precios

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mercado del vehículo de ocasión marcó números rojos en el mes de mayo. Este mes se han registrado 1.137 operaciones de compra lo que deja una variación interanual negativa del 10,4% respecto a mayo de 2024 en el que se vendieron 1.269 turismos usados. «No hay coches, la oferta no es muy grande porque con las ventas de usados a portales de internet éstos vehículos se pierden porque se comercializan en terceros países», sostiene el presidente de la Asociación de Concesionarios de Burgos, Aconauto, Carlos Arce.

Los datos anuales se mantienen estables. No crecen, pero tampoco bajan. En la provincia de Burgos se han registrado un total de 5.909 operaciones de compraventa de vehículos de ocasión, lo que supone un incremento del 0,2% respecto al mismo periodo del año pasado cuando se habían registrado 5.895 adquisiciones, según los datos de las asociaciones que representan al sector Ganvam y Faconauto.

La captación de vehículos en origen, a través de portales de internet, y su venta, lejos de España hacen mella en la oferta que los concesionarios pueden comercializar pero, también, afecta al cliente. «Al tener menos oferta y una demanda alta los vehículos están subiendo de precio», remarca Arce. Para el presidente de los concesionarios burgaleses es un factor clave porque «el cliente que acude al mercado de ocasión es porque busca precio y cada vez está subiendo más su valor».

Por otro lado, la situación generada por la DANA en Valencia hace que los vehículos de ocasión se deriven hacia esta zona con mayor asiduidad. «Hay mucha demanda y se concentran muchas de las operaciones que dejan sin variedad a otros», sostienen. La comunidad Valenciana registra el mayor incremento interanual de compras de coches usados en el acumulado anual del país. Ha subido casi un 9% con 107.499 compras tras la tromba de agua que se llevó todo a su paso dejando inservibles miles de vehículos a los que se busca reemplazo.

En Castilla y León las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano han caído un 13,4% en un año al registrar 7.769 unidades este mes. En el acumulado anual, la comunidad alcanza las 40.750 ventas de vehículos usados que supone una variación interanual negativa de -3,4% respecto a 2024. A nivel nacional se han registrado 174.198 adquisiciones de un vehículo de segunda mano lo que refleja una caída en el último año del 5,8%. El mercado ha movilizado en todo el año 876.679 coches usados con un incremento del 2,1% en un año.

La fuga de vehículos fuera de Europa en la segunda mano coincide con la irrupción del mercado chino en los nuevos vehículos eléctricos. En el mercado de nuevos «la tendencia de los fabricantes europeos es ir al cliente con poder adquisitivo alto porque con el mercado chino en precio es imposible competir», teme Arce.

Los nuevos coches híbridos enchufables y eléctricos también manda en el mercado de ocasión. Los segundos han registrado un total de 10.548 operaciones en todo el país con un incremento de ventas del 51% en un año. Los híbridos enchufables, que copan el mercado de nuevos, también registra un incremento de operaciones del 45% siendo el 2% del mercado. En volumen el de gasolina sigue siendo el principal con 321.471 vendidos y el de diésel sigue cayendo también en segunda mano.

Respecto a la antigüedad de los coches, los de más de 15 años lideran el mercado con 365.969 unidades con un incremento interanual del 2,5%. Los que más caen son los turismos y todoterrenos entre tres y cinco años con -0,7% y de cinco a ocho años que bajan un 2,3%. Los que más crecen son los vehículos de menos de un año con un 4,6% de incremento de ventas.