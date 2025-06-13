La Junta mejora la red vial rural en Burgos para garantizar seguridad y desarrollo local

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Jesús Puerta, puso hoy en valor las obras de mejora de la red vial rural en Burgos, que son “fundamentales para garantizar la seguridad y mejorar la movilidad en municipios pequeños, donde el tráfico y las infraestructuras deben adaptarse a las necesidades reales de la ciudadanía”.

Así lo indicó durante su visita este viernes, junto al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, la localidad de Terradillos de Esgueva para supervisar las obras de mejora de la travesía de la carretera BU-113 que continúa en Pinillos de Esgueva, una “actuación clave” impulsada directamente por la Junta como parte de su compromiso con el desarrollo y la modernización de las infraestructuras en el medio rural.

En su intervención, Puerta añadió que “invertir en la mejora de las travesías no solo protege a peatones y conductores, sino que también contribuye a revitalizar el medio rural y a fomentar la cohesión territorial.”

La intervención se enmarca en el plan autonómico de humanización de tramos de carretera, en su mayoría catalogados como urbanos de titularidad autonómica, con una inversión total de 947.686,46 euros destinada a cuatro municipios de la provincia de Burgos: Cañizar de Amaya, Villegas, Pinillos de Esgueva y Terradillos de Esgueva. Todas estas intervenciones finalizarán en 2025.

Tal y como señalan desde la Junta, estas obras buscan mejorar de forma significativa la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad urbana en localidades rurales, fortaleciendo así la cohesión territorial y la calidad de vida de sus habitantes.

Puerta destacó que “cada una de estas actuaciones responde a una planificación cuidadosa, que prioriza la accesibilidad, la iluminación y el calmado del tráfico, factores clave para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas localidades.” Finalizó afirmando que “la Junta de Castilla y León sigue firme en su compromiso por desarrollar infraestructuras modernas y seguras que favorezcan el desarrollo sostenible de toda la región”.

Intervenciones por municipios

En Terradillos de Esgueva, los trabajos incluyen dos nuevos refugios de espera para autobuses situados a ambos lados de la travesía, un paso de peatones elevado para facilitar el cruce seguro, dos reductores de velocidad tipo ‘lomo de asno’, una nueva acera con cuneta entubada en la margen izquierda y pavimento de hormigón en accesos y zonas de aproximación a las paradas. También se instalará alumbrado LED y una nueva capa de asfaltado.

En Pinillos de Esgueva, se están ejecutando dos refugios de autobús —uno nuevo y otro sustitutivo— en la Calle Real, tres reductores de velocidad, un paso de peatones elevado, una nueva acera en la margen izquierda, y varias zonas de pavimento de hormigón tanto en accesos como en paradas. Al igual que en Terradillos, se instalará nueva iluminación LED y se renovará el firme.

En Villegas, la travesía de la BU-640 contará con una nueva capa de firme, señalización renovada, dos radares pedagógicos, dos reductores tipo ‘lomo de asno’ y un paso de peatones elevado. Además, se han instalado dos refugios de espera para autobús, uno en la Plaza Mayor y otro en el cruce con la carretera de Villamorón.

En Cañizar de Amaya, las obras afectan a toda la travesía de la BU-627 e incluyen la instalación de dos refugios de espera, una acera nueva y otra ensanchada, un paso de peatones elevado, zonas de pavimento de hormigón para los autobuses, nueva capa de firme de mezcla bituminosa en caliente, alumbrado LED, dos radares pedagógicos y tres elementos de calmado de tráfico (dos lomos de asno y un paso elevado).

Proyectos por provincias

Los municipios que se van a beneficiar de este programa son, en Ávila, las localidades de Burgohondo, La Adrada y Serranillos, con un importe de 912.083,84 euros. En el caso de Burgos, están Cañizar de Amaya, Villegas y Pinillos de Esgueva-Terradillos de Esgueva, con un importe de 947.686,46 euros.

En León, corresponde a Ambasmestas-Vega de Valcarce y Riello, por 1.192.548,91 euros; mientras que en Palencia se trata de las localidades de Paredes de Nava, Villarramiel y Villamuriel de Cerrato, por 1.045.119,99 euros. En Salamanca, corresponde a Cristóbal, Pedrosillo el Ralo, La Vellés y Macotera, por un importe de 869.456,39 euros.

En la provincia de Segovia afecta a Fuentepelayo, Cantalejo, Cabezuela y Fuenterrebollo, por un importe de 974.374,28 euros; en Soria a Berlanga de Duero y Medinaceli-Villa ( 8867.629,30 euros). En Valladolid, Serrada, Castronuño, Villafrechós y Villanueva de Duero (959.910,01 euros); y en Zamora, Pajares de la Lampreana, Tagarabuena y Cañizo. Importe (874.830,00 euros).

Inversiones en Burgos

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, informó también de las actuaciones previstas en materia de carreteras para el presente año 2025 en la provincia de Burgos con una inversión total de 12,5 millones de euros.

Destacó así el contrato de conservación en Burgos norte con una anualidad para este año de 2.440.427,73 euros, el contrato de conservación en Burgos sur finaliza en julio de 2025. Se ha adjudicado el nuevo contrato con presupuesto de 11,3 millones de euros en cinco anualidades siendo la de este año de 2 millones de euros, a la que hay que sumar la anualidad de 1.153.746 euros del contrato anterior.

Se incluye también el contrato de señalización horizontal en la última fase de licitación con una anualidad en 2025 de 200.000 euros, el contrato de señalización vertical vigente cuya anualidad es de 383.724,60 euros.

Asimismo, la variante de Salas de los Infantes se ha adjudicado en 9.873.240,27 euros, y la anualidad para este ejercicio es de 2.000.000 euros. Recientemente, también se firmó el contrato de la obra de arreglo del puente de piedra sobre el río Arlanza (consolidación) en la BU-905, por un importe de 378.399,20 euros.

Así como el contrato de la BU-601 para la renovación superficial del firme de esta carretera desde Villadiego a Melgar de Fernamental, en 22,8 kilómetros, por un importe de 1.838.106,10 euros, de los cuales están previstos 1,2 millones de euros en 2025.

El contrato del proyecto de seguridad vial en la BU-825, de Salas de los Infantes a LCA de La Rioja está en su última fase de licitación por un importe de 2.180.901,25 euros (800.000 euros en 2025). Se ha iniciado la contratación del refuerzo de la CL-629 de Villasana de Mena a límite de C.A. (punto kilométrico 99+8 a 110+4) por un importe de 3.178.288,41 euros, con una anualidad para este año de 100.000 euros.

Se incluyen también las obras de humanización en las travesías de Cañizar de Amaya, Villegas y Pinillos de Esgueva-Terradillos de Esgueva por un importe de 947.686,46 euros. La finalización de estas obras será durante este año.

La previsión de gastos desconcentrados en 2025 al servicio territorial de movilidad para gastos corrientes como herramientas, emulsiones bituminosas, gasolina y en general pequeñas actuaciones ascienden a la cantidad de 801.525 euros.