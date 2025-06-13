El PSOE denuncia la inacción del PP con el proyecto de las cocheras de autobuses de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«No se ha hecho nada». La concejal socialista Virginia Escudero denuncia la inacción del equipo de Gobierno sobre sus planes para trasladar las cocheras de los autobuses urbanos municipales de su actual emplazamiento.

«La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, aseguró que el 2024 iba a ser el año de los proyectos y el 2025 el de las ejecuciones, pero no sabemos absolutamente nada del traslado de las cocheras de autobuses», señaló la concejal socialista.

Aseguraba a este respecto que pese a las reiteradas preguntas de los concejales del PSOE durante el pasado año, el equipo de Gobierno «sigue sin aclarar» si ha descartado definitivamente, en la práctica, la ubicación decidida en el mandato anterior -en la parcela que albergará, al parecer, el recinto llamado Expo Burgos- o si mantienen su empeño de instalarlas en la fase uno del polígono de Villalonquéjar.

«No hay nada al respecto», reiteró la socialista, quien aseveró que «nos tememos que va para largo mientras las cocheras, que, evidentemente, tienen muchos años, se están deteriorando cada vez más».

CESE INMEDIATO

Por otra parte, y a raíz de la celebración del consejo del Servicio de Movilidad y Transportes, el grupo socialista volvió a solicitar el cese inmediato del concejal responsable del área, José Antonio López, que «ha vuelto a presidir la reunión».

La concejal recordó que «el cese del concejal que ha hecho perder a la ciudad un millón de euros por el caso Prepay debería ser inmediato» y exigió a la alcaldesa que «lo haga efectivo». Escudero lamentó que López «siga presidiendo el SMyT» y criticó que «al millón de euros de Prepay se van a sumar dos millones de euros más por la puesta en marcha de una Zona de Bajas Emisiones ‘fake’».

A la «lista de capítulos de la nefasta gestión de López tenemos que sumar unos aparcabicis que no se podrán usar hasta que se modifique la ordenanza», recordó además la edil del PSOE. Una acción que «fácilmente podría demorarse un año» y que «supondrá tener estos espacios inutilizados, deteriorándose o sufriendo actos vandálicos», añadió.

Por otra parte, y a tenor de la modificación del trayecto de la línea 4 de autobuses, que une el barrio de Castañares con el Hospital Divino Valles, la concejal del PSOE lamentó que «se haya llevado a cabo sin un estudio técnico previo, sin tener en cuenta las necesidades de los vecinos de los barrios afectados y para dar respuesta a las peticiones de una empresa privada».

Una decisión «unilateral» que «no han consultado con nadie» y que «se suma a la nefasta gestión del área de Movilidad de Niño».