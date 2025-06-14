Día Nacional de la Lengua de Signos. Las personas sordas reivindican esta herramienta de comunicación

La Asociación 'Fray Pedro Ponce de León' (APSBU) realizó una actividad de sensibilización con motivo del Día Nacional de la Lengua de Signos.SANTI OTERO

Los integrantes de la Asociación de Personas Sordas de Burgos 'Fray Pedro Ponce de León' (APSBU) han salido al paseo de El Espolón para reivindicar la importancia de la Lengua de Signos como herramienta de comunicación.

Este sábado, 14 de junio, se conmemora el Día Nacional de la Lengua de Signos, y las personas sordas de Burgos y sus familias no podían faltar a esta cita con un acto que se ha celebrado por la mañana en el que se ha difundido el manifiesto que lleva por título 'Las lenguas de signos nos hacen más fuertes'. «Las lenguas de signos no son una opción. Son un derecho. Una puerta abierta a la educación, al empleo, a la cultura, a la ciudadanía plena. Cada signo es una muestra de resiliencia, de identidad y de comunidad. Un ejemplo de diversidad que enriquece». Así comienza este texto que habla de construir puentes en el fomento de la comunicación.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) exige el respeto, la protección y la plena incorporación de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en todos los ámbitos.

Con el lema 'Las lenguas de signos nos hacen más fuertes', la entidad recuerda que su enseñanza y uso no se trata de una concesión, sino de un derecho fundamental que debe cumplirse.

En el manifiesto, la CNSE denuncia que, pese a su reconocimiento legal, las lenguas de signos siguen siendo relegadas y marginadas en múltiples espacios esenciales como la educación, la sanidad, la justicia, el empleo o la cultura. Esta exclusión- subraya la organización- «vulnera los derechos y libertades de las personas sordas y perpetúa desigualdades inaceptables en pleno siglo XXI».

«Cada signo es una muestra de resiliencia, de identidad y de comunidad», apunta el manifiesto, que pone el foco en las consecuencias de no garantizar este derecho: niñas y niños sordos que no acceden a su lengua natural; pacientes incomunicados en centros de salud y hospitales; jóvenes que no pueden estudiar o trabajar en igualdad de condiciones; mujeres sordas que temen denunciar una agresión por miedo a no ser comprendidas; o personas mayores aisladas por falta de apoyos.

Frente a esta realidad, la CNSE exige a las administraciones públicas un compromiso firme y duradero con políticas inclusivas que garanticen el uso y la presencia de la lengua de signos allí donde haya una persona sorda. «Tenemos derechos, pero no siempre se cumplen. Tenemos soluciones, pero no siempre se aplican. Tenemos talento, pero no siempre se escucha», afirman.

Sin lengua de signos no hay igualdad

Roberto Suárez ha señalado que hablar de inclusión sin asegurar el uso de la lengua de signos es pura retórica. «Necesitamos hechos, no intenciones. La lengua de signos es nuestra forma de estar en el mundo, y su invisibilización nos margina como ciudadanía», indicaba.

El Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas se adoptó en 2014 en Consejo de Ministros. Desde entonces se celebra cada 14 de junio porque ese mismo día de 1936 se constituyó la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), entidad que

junto a su red asociativa ha hecho posible que estas lenguas, la lengua de signos española y la catalana, sean valoradas en sociedad. Con esta conmemoración, España se alinea con otros países europeos como Eslovenia, Suecia, Portugal, Islandia, Hungría y Finlandia que cuentan con iniciativas similares.