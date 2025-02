Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Cuando nació su hija hace cuatro años, el diagnóstico llegó a los pocos minutos. El bebé presentaba hipoacusia neurosensorial severa bilateral. En palabras más llanas, era sorda. “Cuando nace tu hija y es sorda, necesitas que alguien te diga ‘todo va a ir bien’, ‘tranquila’, porque te quedas en shock, no sabes dónde ir, qué hacer”, explica la madre, Patricia Esteban.

Su primer contacto fue con la asociación de personas sordas de Aranda de Duero y la Ribera, APSAR. “Como es de personas adultas, me derivaron a Burgos, a Aransbur, la Asociación de Familias de Personas Sordas, y fue una salvación. Nos dieron toda la información y, desde entonces, no nos han soltado la mano”, agradece.

El camino, hasta ahora, ha sido largo, difícil e intenso, pero, afortunadamente, su hija fue operada en Salamanca por la Seguridad Social y ahora cuenta con unos implantes cocleares que le han cambiado la vida. “La audición no llega de forma inmediata, necesita de mucho trabajo logopédico y de una exhaustiva rehabilitación auditiva. Te van cambiando la programación poco a poco y empiezas a ver los cambios al año”, afirma, a sabiendas de que, si todo va normal, ya no tendrán que operarla más. “A los 7 años le cambiarán los aparatos, pero ya es solo en la parte externa”.

El primer implante se lo pusieron a los 2 años y el segundo, a los 3. Patricia recuerda con nitidez el momento en el que su pequeña dijo ‘mamá’ por primera vez. “Lloré de felicidad”. Hoy la menor puede “oír”, a su manera, gracias a la tecnología, y ha comenzado a hablar. “Estos niños van con un poco de retraso en este sentido porque su memoria auditiva es más baja, pero está bien, está feliz y vamos avanzando”, celebra, agradecida también al apoyo que está recibiendo en el colegio Fernán González. “Al principio teníamos dudas por el hecho de ser un colegio ordinario, pero Fernán González tiene un equipazo y se está volcando”.

Aunque la asociación llevaba años queriendo expandirse a la Ribera, Patricia ha jugado un papel clave para lograr, por fin, abrir la ansiada delegación arandina de la Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos. “Cuando nosotros empezamos, íbamos a Burgos dos tardes a la semana. Por suerte, yo trabajo en Pascual, que es una empresa familiarmente responsable y me ha dado todo tipo de facilidades, pero el hecho de tener que ir a Burgos todas las semanas no está al alcance de todas las familias, tanto por trabajo como por dinero, medios y por los propios niños y hermanos. Hacía falta una delegación aquí”, defiende.

“Hay salida”

Por ello, anima a todos los padres de niños con problemas de sordera a unirse a la asociación Aransbur. “Somos muchos, pero no estamos unidos y eso tiene que cambiar por el bien de nuestros hijos. Aquí recibirán mucha más ayuda y, sobre todo, asesoramiento y cercanía. Yo, cuando nació, estábamos súper perdidos y, gracias a Aransbur, pudimos dar los pasos que necesitábamos, como, por ejemplo, la operación. A mí me dijeron: ‘si te hablan de Salamanca, no lo pienses y firma’. Y así lo hice, firmé casi sin saber qué conllevaba, pero tenían razón, acortamos plazos y nos han salvado”.

En la puesta en marcha de la delegación, Patricia contó con un aliado indispensable: el concejal de Servicios Sociales y Barrios, Andrés Gonzalo. “Coincidimos normalmente en el parque y, un día, me acerqué y le conté lo que nos pasaba. Sin pensarlo, se vino con nosotros a Burgos, en mi coche, con mis niños y mi marido, para conocer la asociación, y cuando volvimos, me dijo: ‘esto tiene que estar en Aranda’. Le estaremos siempre agradecidos porque, hasta ese momento, nadie nos había escuchado”.

Aunque la asociación brinda servicios indispensables para el desarrollo del menor, como logopedia o terapias, Patricia insiste en la importancia de la conexión entre las familias afectadas por esta discapacidad. “Cuando te pasa algo así, necesitas estar con otros padres que también lo están viviendo, necesitas ver que hay salida, y la hay”, anima emocionada.

Actividades este fin de semana para todos

La nueva delegación estará operativa en Aranda de forma presencial todos los martes, de 16:00 a 19:00 horas, en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Aranda en el edificio de Las Francesas. Para celebrar la inauguración y darse a conocer, Aransbur celebrará este fin de semana un programa abierto a todas las familias que quieran participar.

Ojo con los cascos y la música alta

El viernes habrá cuentacuentos y juegos en familia, y se inaugurará la exposición ‘Accesibilidad frente al silencio’, que estará durante dos semanas. El sábado, a las 12:00 horas, habrá una visita guiada que, aseguran, merece la pena. Además, habrá juegos para niños y, para los mayores, una interesante charla sobre la deficiencia auditiva con una advertencia clara: “Cada vez hay más personas con problemas de audición por malos hábitos, como un uso excesivo de cascos o música muy alta”.