Así ha sido la proclamación de las reinas y damas de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2025

Burgos ya tiene a sus reinas y damas. Sofía Santana, de Santa María la Mayor y Marina Temiño, de Los San Juanes ya han sido proclamadas reina infantil y reina mayor de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2025. A la corte se suman las damas infantiles Lucía González, de la Alegría de San Pedro, y Esther Peláez de Los Gamones y las damas mayores María Alonso, de Burgosalsón; Marina Ortega, de Estampas Burgalesas; Celia Pérez, del Centro Regional Montañés y Claudia García, de la peña Real y Antigua de Gamonal.

Instante del acto de proclamación de la corte 2025.SANTI OTERO Llegada a la Plaza Mayor llegaron a la Plaza Mayor en coches de época tras un pequeño desfile por el Paseo del Espolón, calle Santander, Concordia, la plaza Alonso Martínez, Laín Calvo y Cardenal Segura. El acto, que salía del grueso de las fiestas el pasado año, se celebra unos días antes para dar un protagonismo especial a la corte elegida, pero también a reinas, damas y reyes de todas las peñas de la ciudad. De hecho, entre el público congregado junto a la Casa Consistorial se encontraban presentes 54 reinas mayores, 47 reinas infantiles, 17 reyes mayores y 17 reyes infantiles. Como ya ocurriera el año pasado, reinas y damastras un pequeño desfile por el Paseo del Espolón, calle Santander, Concordia, la plaza Alonso Martínez, Laín Calvo y Cardenal Segura. El acto, que salía del grueso de las fiestas el pasado año, se celebra unos días antes para, pero también a reinas, damas y reyes de todas las peñas de la ciudad. De hecho, entre el público congregado junto a la Casa Consistorial se encontraban presentes 54 reinas mayores, 47 reinas infantiles, 17 reyes mayores y 17 reyes infantiles.

Instante de la proclamación de las reinas y damas 2025.SANTI OTERO Apoyando a las reinas La celebración comenzó a las 20 horas en el Teatro Principal, donde los coches clásicos recogieron a la corte para iniciar un desfile. Mientras tanto y desde esa misma hora, una verbena amenizó la espera hasta el inicio del evento, que comenzó a las 21 horas, y continuó después hasta la una de la madrugada. Ya con las reinas en la plaza, los danzantes fueron los encargados de recibirlas con una de sus danzas. La emoción de las reinas fue más que palpable en la imposición de las bandas. Mientras, el público asistente acompañó a las protagonistas con vítores y aplausos. Especialmente efusivos fueron los ‘vivas’ de las peñas a las que pertenecían las jóvenes, que acudieron a la Plaza Mayor para apoyar y celebrar con sus reinas un momento tan especial.



Instante de la proclamación de las reinas y damas 2025.SANTI OTERO Un acto para poner en valor a la corte Tras la proclamación de la corte 2025, reina mayor y reina infantil acudieron al balcón del Ayuntamiento de Burgos, flanqueadas por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y la concejal de Festejos, Carolina Álvarez, para ofrecer sus primeras palabras. Mientras tanto, los danzantes amenizaban el trayecto con el sonido de las jotas burgalesas interpretado con la dulzaina y el tambor.

Instante de la proclamación de las reinas y damas 2025.SANTI OTERO «Un auténtico honor» Ambas tuvieron especiales palabras para sus peñas, familias y amigos, pero también para los burgaleses, a quienes aseguraron que es «un auténtico honor» representarlos en las fiestas de San Pedro y San Pablo. Tampoco faltaron los guiños de complicidad entre ellas y a quienes serán sus compañeras de aventuras, las damas de la corte