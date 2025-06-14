Las mejores fotos de la proclamación de la corte de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2025

Instante del acto de proclamación de las reinas y damas 2025.SANTI OTERO

Publicado: Actualizado:

Burgos ya tiene a sus reinas y damas. Sofía Santana, de Santa María la Mayor y Marina Temiño Luna, de Los San Juanes ya han sido proclamadas reina infantil y reina mayor de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2025. A la corte se suman las damas infantiles Lucía González, de la Alegría de San Pedro, y Esther Peláez de Los Gamones y las damas mayores María Alonso, de Burgosalsón; Marina Ortega, de Estampas Burgalesas; Celia Pérez, del Centro Regional Montañés y Claudia García, de la peña Real y Antigua de Gamonal.