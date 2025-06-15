Últimos apuntes antes de una gala única que une a estudiantes de música y danza por una buena causa

Durante todo el curso comparten instalaciones. Se conocen de vista. Cuando cruzan el umbral de la entrada del Conservatorio de la plaza Gonzalo de Berceo se separan. A la izquierda el alumnado de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Ana Laguna, Burgos. A la derecha estudiantes de los instrumentos musicales que conforman una orquesta sinfónica del Conservatorio Profesional de Música Rafael Fruhbeck de Burgos. En torno a un millar de estudiantes de enseñanzas artísticas en total, entre los más de 200 de danza y los más de 800 de música, que vuelven a unirse en una gala que llevan preparando todo el curso y que llevarán al escenario del Fórum Evolución.

Lo hacen por todo lo grande. Orquesta Sinfónica integrada por estudiantes de 3º a 6º de Profesional de cada instrumento, y 11 grupos de danza que van desde pequeñas de ocho años que arrancan en Elemental, cuatro cursos tienen esta parte inicial con dos clases cada uno, y los dos primeros cursos de enseñanzas profesionales de Danza Clásica y Contemporánea que se imparten en la sede de Burgos de la EPDCyL. En total 118 bailarinas y bailarines.

La idea empezó a gestarse el año pasado. En la cabeza de la directora de la EPCyL Ana Laguna, Pilar Hechavarría, representar en compañía de los vecinos de música ‘Pedro y el Lobo un cuento bailado’ de Sergei Prokofiev. “Pensó que sería bonito que los compañeros de edificio, que nunca se mezclan porque son formaciones distintas, dieran forma a un proyecto común que ha requerido de una logística y un esfuerzo extra del alumnado y del profesorado, pero que será muy emocionante lo que se vea en el escenario, sobre todo para los alumnos”, señala el coordinador de la muestra desde danza y responsable de Enseñanzas Elemental, Moisés Martín.

La Orquesta Sinfónica de 3º a 6º de Profesional de Música se subirá a las tablas en la representacion de 11 piezas musicales que ha sido un reto. Último ensayo antes de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional antes de subir al escenario del Fórum El cuento bailado de Prokofiev no era viable y la directora de la Orquesta Sinfónica de 3º a 6º de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio, Raquel Rodríguez ofreció una lista de melodías. “La idea se perfiló el año pasado, en septiembre empezamos a trabajar en ello y propusimos una alternativa de varias piezas que se adaptaban bien a la orquesta del Conservatorio y que los alumnos de danza han podido adaptar a sus especialidades”, explica la docente de violín y directora de la orquesta.

Así arrancó en septiembre la gala que llevará a más de 170 estudiantes burgaleses de enseñanzas regladas de Música y Danza a tomar el escenario del Fórum Evolución. Los 16 metros de ancho por 10 de profundidad del auditorio del Fórum serán un espacio en el que la orquesta abandone el foso y se suba al escenario para que sus 55 integrantes tengan el mismo protagonismo que los 118 bailarines de los cursos de elemental, desde los 8 años, hasta segundo profesional de Clásico y Contemporáneo.



Un año de trabajo La orquesta empezó a trabajar en las 11 piezas, toda la gala están sobre el escenario realizando el programa de piezas, en la clase de Orquesta en octubre, con el inicio del curso. Una hora y media de clase a la semana es lo que cuentan para desarrollar esta asignatura, una más de la formación de instrumento y otras materias musicales que se van ampliando curso a curso. "Una cosa así no se puede hacer en dos meses, lleva mucho trabajo previo que se suma a la actividad lectiva ordinaria porque hemos hecho clases fuera de hora, los chicos de hecho ya han terminado el curso en el conservatorio y acuden a ensayos y a la propia Gala es de agradecer el compromiso", explica.

La orquesta está formada por elementos de percusión, trombón, clarinete, trompeta, tuba, fagot y de cuerda están integrados por violín, viola, violonchelo y contrabajo. "Es un esfuerzo pero también algo diferente a lo que suelen hacer y les motiva subirse a un escenario como el del Fórum", añade.

La orquesta está formada por elementos de percusión, trombón, clarinete, trompeta, tuba, fagot y de cuerda están integrados por violín, viola, violonchelo y contrabajo. “Es un esfuerzo pero también algo diferente a lo que suelen hacer y les motiva subirse a un escenario como el del Fórum”, añade.



Ajuste logístico Los compromisos académicos ordinarios y la formación en danza y música hace que los horarios de estos alumnos sean muy ajustados. Conseguir unirse ha sido uno de los grandes problemas de este bonito proyecto. "La logística para poder coincidir ha sido muy complicado, la orquesta ensaya los viernes por la tarde, pero nosotros teníamos grupos que vienen a primera hora y son los más pequeños así que juntos como tal hemos podido realizar alguna audición", apunta Moisés Martín.

Además en el auditorio del Conservatorio, en una de las pocas veces que pudieron hacer alguna audición juntos, a penas cabían. Los músicos tuvieron que tocar de pie, el escenario se transforma: si lo usa música se viste de madera y es más profundo para mejorar la acústica, si lo usa danza el suelo se cubre para que esté adaptado a la práctica de la danza.

Además en el auditorio del Conservatorio, en una de las pocas veces que pudieron hacer alguna audición juntos, a penas cabían. Los músicos tuvieron que tocar de pie, el escenario se transforma: si lo usa música se viste de madera y es más profundo para mejorar la acústica, si lo usa danza el suelo se cubre para que esté adaptado a la práctica de la danza.



La solución a los problemas de agenda y espacio La solución para trabajar la gala de Down Burgos durante el curso: grabaciones. "Era difícil coincidir, cuando lo hicimos los músicos estaban de pie, y al final pensé que lo mejor era grabar algún ensayo y enviarlo a los profesores para que tuvieran algo más real sobre lo que trabajar sus piezas de danza ya que cambia respecto a una playlist o youtube", añade Rodríguez. "Ha sido una gran solución para que los bailarines pudieran acostumbrarse al tempo musical de la orquesta y es una solución que ha funcionado", confirma Martín.

Ultimos ensayos en el Auditorio Así, el viernes ha sido el momento en el que durante la tarde grupos de danza han podido realizar los últimos ajustes de cada una de sus actuaciones. Por su parte la Orquesta Sinfónica ha terminado de afinar sus piezas que les lleva a realizar 11 piezas diferentes todo el escenario siendo un esfuerzo extra. Este lunes y martes por la mañana llegarán los ensarios sobre las tablas del Auditorio del Fórum para terminar de perfilar una gala única con todo el talento burgalés que se forma día a día. Tarde a tarde, en el Conservatorio.

Retos de todo tipo y esfuerzo colectivo Las piezas de danza empezaron a pergeñarse en marzo, una vez elegidas la música. Desde entonces clases adicionales, tiempo entre el trabajo formativo del curso y estas piezas. "Ha habido retos de todo tipo en la organización y la logística, en la posibilidad de cuadrar ensayos en un calendario apretado y hay que valorar el esfuerzo, de todos ellos porque lograr algo así en tan poco tiempo es admirable", sostiene Moisés Martín. "Esto no sale solo, forma parte de un esfuerzo extra porque los alumnos son conscientes que el talento existe, pero hay que trabajarlo, todo tiene un valor, un esfuerzo por encima de las cualidades y a estas edades dedican parte de su tiempo, que podía ser para algo más lúdico, están aquí", remarca Raquel Rodríguez.

Último ensayo de la gala de danza antes de subir al escenario del Fórum El programa musical arranca con Danzas Rumanas con piezas de Béla Bartók: Buciumeana (Danza de Bucium), Jocul cu bâta (Danza del Palo) y Brâul (Danza de la Faja). De la composición musical Peer Gent de E. Grieg se han elegido tres reconocibles: 'La Mañana', 'Danza de Anitra' y 'En la gruta del rey de la montaña'. La Danza de la Pipa de la Paz (Las Indias Galantes) de J. Ph. Rameau. Hay también dos piezas elegidas de 'Dido y Eneas' de H. Purcell: 'To the hills and the vales' y Marcha Triunfal.

Último ensayo de la gala de danza antes de subir al escenario del Fórum La playlist de la Gala de Danza y Música por Down Burgos continuará con una particular versión de 'Montescos y Capuletos' del 'Romeo y Julieta' de Vincenzo Bellini; 'Do, re mi' de Sonrisas y Lágrimas (R. Rodgers) con arreglo de Pedro M. de la Iglesia. El repertorio termina con tres piezas de 'Carmen Suite' de Georges Bizet: 'Les Toréadors', 'Habanera' y Aragonesa' que cierra las piezas que conforman una gala única.

Último ensayo de la gala de danza antes de subir al escenario del Fórum Los alumnos han hecho un plus extra de trabajo para preparar piezas de danza y música. El escenario del Fórum es un estreno para todos. La Orquesta Sinfónica suele situarse en el foso y, además, estos alumnos no habían llegado al del Auditorio del Fórum. "Es una satisfacción para ellos después del trabajo que se ha hecho todo el año poder mostrarlo en el Fórum", señala Raquel Rodríguez, coordinadora de la parte del Conservatorio Profesional de Música.


