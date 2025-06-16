Top Tren: de bar tecnológico a paraíso para los amantes de los dardos en Burgos

Alejandro Bartolomé y Fernando Martínez se lanzaron en agosto de 2023 a gestionar el mítico bar Poa de la calle Calzadas. Estos jóvenes burgaleses dieron al espacio una nueva personalidad y un nuevo nombre: Top Tren. «Quisimos crear algo único y original y por eso aunamos tecnología y robótica en el espacio», explica Fernando.

Estos jóvenes burgaleses de 27 y 28 años se conocieron en el grado de Automatización y Robótica Industrial del Centro de Educación Secundaria Salesianos Padre Aramburu. «Hicimos buenas migas y en unas prácticas en Malta nos hicimos más amigos y de ahí surgieron diferentes ideas. Entre ellas la de crear un bar diferente en Burgos».

Un jugador echa una partida de dardos en Top Tren.SANTI OTERO Reinventarse o morir Ahora y cerca de cumplir los dos años, el espacio ha protagonizado un cambio importante y es que sus creadores han querido adaptarse «a lo que nos piden los clientes y, además, a lo que es rentable», señala el joven. Y lo que estaba demandando el cliente era un espacio en el que disfrutar de una partida de dardos. «Pusimos una diana y vimos que mucha gente venía a jugar a los dardos. Cada vez más y a partir de ese momento empezamos a hacer algún torneo y ahora contamos con seis dianas».

El bar cuenta con seis dianas Radical Phoenix.SANTI OTERO Dianas Radical Phoenix Se trata de dianas Radical Phoenix, con las que «no se puede competir en la liga de bares» pero que «son mucho más profesionales». Cuentan con «un software diferente y nos permite desarrollar una liga online a nivel nacional», explica el joven emprendedor. Solo «tres o cuatro bares de la capital burgalesa cuentan con esta cantidad de dianas, así que nos hemos convertido en un espacio referente para su práctica», considera Fernando. Tanto es así que el bar cuenta ya con siete equipos en diferentes ligas y «posiblemente los diez mejores jugadores de Burgos compiten en nuestro bar», asevera. De hecho, alguno de esos jugadores «ha estado en la meca de las competiciones de dardos, Las Vegas», señala el responsable del local.



Algunos de los mejores de Burgos compiten en equipos de Top Tren como Rodrigo Arribas y Andrés Ibáñez.SANTI OTERO Nombres propios Algunos de los nombres destacables en esta disciplina son Rodrigo Arribas, quien recientemente se hizo con la tercera plaza del nivel master- el más alto- en Castilla y León. En esta misma categoría, otro burgalés, Rodrigo Alonso, se proclamaba finalista. Por su parte, Andrés Ibáñez fue campeón de Tercera y Ruy dos Santos, primero en la Primera categoría. A nivel colectivo, de los siete equipos que hay en el bar, uno de ellos -Big Boys-, compite en el nivel dos de la competición nacional. «En España hay unos mil equipos en esta liga», recuerda Fernando. Por detrás, en un «gran nivel cinco tenemos a otro de los equipos del bar: Hijos del Frío». «La calidad de todos estos jugadores es altísima», puntualiza orgulloso.

