Acto multitudinario de Transgourmet Ibérica en Tarragona para celebrar su centenario y reafirmar su liderazgo en la distribución

Publicado por Contenido patrocinado Burgos

Transgourmet Ibérica ha reunido a más de 500 personas en la emblemática Tarraco Arena de Tarragona para conmemorar sus 100 años de historia. Al acto han asistido representantes institucionales locales y regionales, miembros del sector, clientes, proveedores y empleados de las provincias de Tarragona, el sur de Barcelona y Lleida, y de la Comunidad Valenciana, quienes han celebrado este hito histórico, destacando la posición actual de liderazgo de la compañía en la distribución mayorista de alimentación y que cuenta en Burgos con un GM Cash en la capital burgalesa.

El director general de Transgourmet Ibérica, Lluís Labairu, ha inaugurado el acto con un agradecimiento a todas las personas que a lo largo de los años han hecho posible que Transgourmet Ibérica cumpla 100 años, con una mención especial a las empleadas y empleados, clientes y proveedores.

También ha intervenido Montserrat Adán, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, quien ha expresado “el orgullo de que una empresa con una trayectoria de 100 años apueste por esta ciudad. Desde el Ayuntamiento, felicitamos a Transgourmet por este aniversario y para que siga apostando por la creación de puestos de trabajo local y por la actividad económica de nuestro territorio”.

En la localidad de Campredó, Tortosa, se ubica una de las cinco plataformas logísticas que la compañía tiene en España y que garantiza el suministro al Pirineo de Lleida, Aragón, Tarragona, Comunidad Valenciana, Albacete, Región de Murcia, así como a las islas de Ibiza y Formentera. Inaugurada en 2001, tiene 25.000 m² y mueve 14 millones de cajas al año, con una plantilla de más de 100 empleados.

Imagen del comité ejecutivo, representantes instituciones y de organizaciones empresariales.ECB

Jordi Jordán, alcalde de Tortosa, ha señalado que “hoy celebramos la visión y el esfuerzo de Transgourmet, una empresa que, además de generar puestos de trabajo y nuevas oportunidades, también ha reforzado el tejido empresarial de las Terres de l’Ebre y el Camp de Tarragona. Llegar al centenario es síntoma de solidez y de resiliencia”.

Mientras, Damià Grau, alcalde de Campredó, ha elogiado “la visión comercial, la calidad y el servicio de proximidad de Transgourmet”, como elementos clave de la trayectoria de 100 años de la compañía.

Presencia estratégica de Transgourmet en Tarragona

Transgourmet ha elegido Tarragona para llevar a cabo uno de los eventos principales de celebración de su centenario por su destacada presencia en la provincia.

Además de la plataforma logística, es líder en la distribución a la hostelería con 4 centros GM Cash: Amposta, El Vendrell, Reus y Tarragona. En total, la compañía emplea a más de 200 personas en las comarcas. Los centros disponen de la división de Food Service, un servicio exclusivo que garantiza la entrega directa a los negocios, proporcionando soluciones adaptadas.

Transgourmet también ha impulsado en Tarragona la expansión de sus supermercados franquiciados, alcanzando actualmente 25 establecimientos bajo las marcas Suma y Proxim. La compañía continuará apostando por el crecimiento de sus franquicias en la provincia, donde la enseña Suma se posiciona como líder del comercio de proximidad y conveniencia.

Programa de eventos y actividades en 2025

Este evento forma parte de un año lleno de conmemoraciones, que ponen en valor el legado de esfuerzo, innovación y compromiso de la compañía a lo largo de sus 100 años de historia.

El programa incluye la presentación de una exposición fotográfica sobre su trayectoria, un documental sobre el centenario y la creación de la canción Somos fuertes, símbolo de su identidad y valores.

La compañía también ha creado un logotipo especial con el lema 'Alimentando historias', un cómic y un espacio web con las novedades e información sobre las diferentes actividades.

El centenario culminará con un acto final en Barcelona en el mes de noviembre.