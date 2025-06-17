De la Rosa ve "fracaso, arrogancia y parálisis" en el mandato de Ayala

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, resumió en tres palabras los dos años de Cristina Ayala al frente del Ayuntamiento, un mandato marcado por el "fracaso, la arrogancia y la parálisis".

De la Rosa cree que la alcaldesa 'popular' ha fracasado en estos dos años de mandato tras la disolución el pasado mes de noviembre de la coalición con Vox que le permitió llegar a la Alcaldía, que ha acompañado de la "arrogancia" con un gobierno en minoría tras "perder la confianza del pleno". Y un gobierno "paralizado" que "hasta la fecha no ha logrado materializar ni uno solo de sus proyectos".

Un gobierno, recordó, que "lo ha tenido, absolutamente todo, a su favor" para gestionar, sin circunstancias "extraordinarias sobrevenidas" como la que, recordó, se encontró el PSOE con De la Rosa como alcalde con la pandemia de 2020 en su primer año de gobierno.

Pero lejos de mirar hacia atrás, el portavoz del PSOE, recordó que la primera decisión que adoptó Ayala tras asumir la Alcaldía "obligada desde Madrid" fue "decidir que tenía que cobrar 13.300 euros más que un servidor. A esa decisión, De la Rosa criticó que la alcaldesa decidiera inclinarse por la política de tierra quemada, en la que "todo lo que venía de antes ya valía", aunque a día de hoy "son los proyectos que impulsamos los socialistas en el gobierno los únicos que hoy por hoy, dos años después, se están ejecutando".

Esto anterior es un claro ejemplo, según De la Rosa, de la gestión de Ayala en el Ayuntamiento, "no hay un solo proyecto de relevancia que haya comprometido la alcaldesa de su propia cosecha y se haya materializado". Solo "ocurrencias". Por el contrario, enumeró las obras promovidas por el PSOE que se han completado este mandado, desde la remodelación del parque Félix Rodríguez de la Fuente hasta la apertura del Mercado Norte provisional.

Sobre el nuevo Mercado Norte "ahora dice que no solo no vale y no lo para sino que ha decidido asumirlo íntegramente para financiarlo al cien por cien con dinero público". El nuevo Mercado Norte, según De la Rosa, sí debe ser "el único verdadero proyecto de ciudad que tenemos entre manos" y "no hacer un túnel en la calle Santander que nos va a costar, así de entrada, 30 millones de euros y que nadie reclama".

El portavoz del PSOE indicó que Ayala «solo acierta cuando rectifica», como con el aparcamiento en altura de María Amigo, la nueva subida de la tasa de Aguas, la incineradora de Cortes o la ordenanza de terrazas que «no dio ni un solo problema en el anterior mandato». Pero, añadió, «cuando la rectificación es permanente demuestra no tener ni una idea buena y gobernar a salto de mata».

Además de rectificaciones, De la Rosa indicó que ha habido «malas decisiones que han costado al Ayuntamiento millones de euros». Puso como ejemplo «la incompetencia» del edil José Antonio López tras «permitir un agujero de casi un millones de euros en el servicio de recarga del bonobús o la devolución de 2,6 millones de fondos europeos por su incapacidad para implementar la zona de bajas emisiones».

Recordó que ha pasado un año sin consorcios y aún no «ha podido materializar una sola venta de las parcelas ni ha iniciado la refinanciación». En el ámbito de la participación se «evidencia una total parálisis, habiendo pasado un ya un año y medio desde que se anunciara la revisión y modificación del reglamento de distritos sin que se haya producido avance alguno en todo este tiempo».

Sobre las obras en estadio de fútbol El Plantío, De la Rosa pidió a Ayala que se siente con la directiva del club «cuanto antes y lleguen ambas partes a un acuerdo justo sobre las inversiones». Dijo que no conoce la propuesta del club, aunque se mostró partidario de, si es necesario, hacer una nueva concesión y no es partidario de que el equipo juegue fuera durante las obras.

En este periodo de mandato «se suben el sueldo, nos suben los impuestos, chantajean a empresarios, aciertan solo cuando rectifican y viven de la herencia de proyectos promovidos por los socialistas».