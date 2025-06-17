Ayala presume en el ecuador del mandato de tener en ejecución 41 millones en obras

La alcaldesa, Cristina Ayala, flanqueada por Juan Manuel Manso y de Borja Suárez, en un instante del balance de dos años al frente del Ayuntamiento de Burgos.SANTI OTERO

Burgos

«Burgos ha recuperado el liderazgo y la ambición por ser mejor ciudad». Con estas palabras iniciaba la alcaldesa, Cristina Ayala, el balance del ecuador del mandato en el mismo lugar que el año pasado, la terraza del Fórum Evolución, pero con una diferencia relevante, cuatro ediles menos en su equipo de Gobierno tras la salida de Vox del bipartito el pasado diciembre.

Con 11 concejales arropándola, en lugar de 15, Ayala reconocía «luces y sombras en lo que va de mandato», aunque afirmaba que en la balanza pesa más lo positivo que lo negativo. Y, en este sentido, no le dolieron prendas al reconocer que «renunció a la estabilidad» en el Gobierno municipal, «algo que era muy importante para nosotros, porque creímos que era lo mejor para los burgaleses».

Esta decisión de prescindir de Vox tras un encontronazo más de los que iban teniendo, vinculado al mantenimiento de las ayudas para las asociaciones que trabajan con inmigrantes, llevó a la alcaldesa a relacionar la aprobación del presupuesto de 2025 a una cuestión de confianza.

Esta línea será la que mantendrá la responsable de este Gobierno en minoría, según volvió a reconocer para las cuentas del 26 y quizá las del 27. Según ratificó, hablando de las «decisiones difíciles» que ha tomado en este tiempo: «Utilizaremos la cuestión de confianza tantas veces como sea necesario y legal, porque nuestro único afán es mejorar la vida de los burgaleses y no nos temblará el pulso».

La primera edil se extendió para exponer los avances realizados y los previstos en infraestructuras, con 41 millones de euros en ejecución en obras o en vías de comenzarse, para hablar de fiscalidad y de la subida de la tasa de basuras o de los procesos de incorporación de personal al Ayuntamiento de Burgos. Y como momento más complicado de la legislatura, comentó el asunto de Prepay, «porque se trató de afrontar la estafa de una empresa a la ciudad de una cantidad importante (cercana al millón de euros)».

Sobre el proyecto estrella Xpande, que incluye el túnel de la calle Santander, aseguró que se trata de un «hito urbanístico» para recuperar 23.000 metros cuadrados para el peatón en el centro de la ciudad. En este espacio se incluye el futuro Mercado Norte y sobre el nuevo edificio, Ayala ofreció un dato importante.

Si ya la semana pasada su vicealcalde apuntaba que el ahorro que supone para el Ayuntamiento dejar de pagar intereses bancarios por 80 millones de euros que se han amortizado anticipadamente por la deuda de los consorcios, permitirá pagar el coste de hacer la dotación comercial para la plaza España. Ahora, la alcaldesa puso de manifiesto las cifras concretas al afirmar que la ciudad se contará con 23,5 millones de euros en lugar de tener que abonar esa cantidad a los bancos. «Con ese dinero que hemos ahorrado por esa decisión valiente de extinguir los consorcios y amortizar deuda vamos a poder financiar casi al completo el Mercado Norte», señaló.

Sobre las inversiones en marcha, esos 41 millones de euros, Ayala defendió que «hechos son amores y no buenas razones», y entre ellas habló de la ampliación del bulevar hacia el barrio del Pilar, del edificio de Policía Local y Bomberos, de los aparcamientos disuasorios en Gamonal y Capiscol, de los carriles bici de la avenida Constitución y Huelgas y del Centro Cívico de Fuentecillas, entre algunas de las que están en marcha.

Las actuaciones realizadas en los polígonos industriales, por algo más de 7 millones de euros, y las que están por llegar en 2026, a medida que se vayan aprobando nuevos proyectos en los siguientes meses, fueron otra de las cuestiones que resaltó en la rueda de prensa.

Entre los proyectos que avanzarán en los siguientes dos años, Ayala mencionó la recuperación del pueblo Antiguo de Gamonal, las viviendas para jóvenes en San Cristóbal, los accesos peatonales en los barrios de Villatoro y Cortes, así como el edificio central de las piscinas de El Plantío.

Otras promesas electorales en las que trabajará el PP en lo que queda de este mandato son el centro Enogastronómico, previsto en el Asador de Aranda, los proyectos deportivos para la zona del Hospital del Rey (antigua CLH) y las Tejeras. De pasada habló de Expo Burgos y del centro de interpretación del Cid.