Transgourmet Ibérica ficha a los Hermanos Torres para potenciar su servicio a la hostelería

Transgourmet Ibérica, dedicada a la distribución a la hostelería y a los supermercados de proximidad, ha firmado un acuerdo de colaboración con los prestigiosos cocineros Sergio y Javier Torres, según el cual los dos hermanos se convertirán en la cara visible de Transgourmet Ibérica, que cuenta en Burgos con un GM Cash en la capital burgalesa, para reforzar su línea de servicio a la hostelería. Desde hoy y durante los próximos 3 años, los chefs barceloneses serán la imagen del canal Horeca de la compañía, para dar visibilidad especialmente a su servicio de distribución a la pequeña hostelería en toda España.

Esta colaboración forma parte del plan estratégico de la compañía para hacer crecer la línea de Food Service, ya que la apuesta de Transgourmet Ibérica por esta línea de negocio es clara, con una red de servicio y entrega formada por 408 comerciales y más de 300 camiones para el reparto. Además, la compañía está desarrollando un programa de inversiones para transformar sus 70 centros cash&carry GM Cash para que cumplan la función de plataforma logística, además de la propia del cash.

Ahora, la compañía da un paso más para dar visibilidad a este servicio aliándose con los Hermanos Torres, quienes pondrán al servicio de Transgourmet su prestigio y profesionalidad para impulsar tanto el servicio de Food Service como los productos de marca propia de la compañía.

Transgourmet Ibérica cuenta con una robusta cobertura logística, que le ha situado como una de las redes más importantes de España de distribución a la hostelería. Y su línea de negocio para el sector Horeca suma más de 2.000 profesionales entre la plantilla de los centros cash&carry y la propia área de Food Service.

Sergio y Javier Torres son los chefs y propietarios del restaurante Cocina Hermanos Torres de Barcelona, que cuenta con tres estrellas Michelin. Los dos tienen una amplia experiencia en algunos de los principales restaurantes de España y el extranjero. Además, en su faceta comunicativa han protagonizado programas de televisión como Menudos Torres o Torres en la Cocina, y cuentan con un canal de YouTube donde enseñan a hacer sus recetas de forma didáctica.