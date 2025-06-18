Todo sobre la fiesta preParral de El Pez y Encarna’s: conciertos al aire libre y música non stop

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Hay ganas de fiesta. Muchos esperan con ganas el próximo viernes el Parral en la Quinta. Antes en la calle San Lorenzo habrá música en directo a la hora del vermut y al tardeo. Animación y diversión en una especie de fiesta preParral para ir animando el cuerpo. Este año la Spritztería Encarnas y El Pez de San Lorenzo acercarán a la calle a 'El Cowboy' al grupo Deambulantes.

El Pez de San Lorenzo propone un plan que arranca con música en vivo desde el mediodía. A partir de las 14:30h, el espectacular talento del "Cowboy" regresa a su rincón fetiche donde ha ofrecido conciertos memorables con el público entregado y participando desde las primeras notas. Este jueves ofrecerá un repertorio pensado para todos los públicos a la hora del vermut.

Otro fiestón de El Pez y el Encarna's

"Solo queremos animar la calle San Lorenzo, que la gente tenga una fiesta preParral con versione variadas de hits de las décadas desde los 60 hasta hoy", explica Alfonso Ortiz alma mater de Deambulantes. Estará acompañado en este concierto en el que músicos y micrófono están a pie de calle, compartiendo de tú a tu con el público, Pablo Gutiérrez como bajista, Arturo Rica en la batería y todos ellos con la voz cantante de Lylo.

Deambulantes es un grupo creado hace 14 años donde la idea es disfrutar de la música sin compromisos y por donde han pasado diferentes integrantes a lo largo del tiempo con el objetivo de tocar juntos, disfrutar y hacer disfrutar al público. Es el objetivo que se marcan para este próximo jueves. De ahí que el único requisito para el repertorio que se podrá escuchar en directo es que las canciones sean auténticos hitazos en castellano.

¿Cuándo empieza la fiesta preParral de El Pez y Encarnas?

A partir de las 20 horas a la altura del número 31 de la calle San Lorenzo donde asguran que "es más que un concierto". Y la parroquia lo sabe. No es la primera fiesta con música en directo que organizan los hosteleros de ambos bares. Conocidos son sus Vermut Loteros en el día del Sorteo del Gordo, la fiesta de Navidad o los Carnavales. ¿Te lo vas a perder?