El Ciclo de Cine Fantástico y de Terror al aire libre remata la oferta cultural de verano de la UBU

Organizado por el Aula de Cine y Audiovisuales de la Universidad de Burgos, el Ciclo de Cine Fantástico y de Terror al aire libre completa la oferta cultural veraniega programada por la Universidad de Burgos para el mes de julio y se suma al Tablero de Música y los Conciertos Jacobeos.

La octava edición de esta cita, pensada para "pasar un buen mal rato", se incluye una película que no es estreno y otra de 2017. Sortea así las complicaciones crecientes en relación con este género, pues "cada vez resulta más complicado encontrar estrenos, dado que la mayoría de los mejores títulos han tenido ya cabida en la cartelera local".

A ello se suman también las dificultades por parte de las grandes distribuidoras para proyectar según qué películas, según señalan desde el Aula de Cine y Audiovisuales de la UBU. "Por otro lado, la cosecha de películas de cine fantástico y de terror del último año no ha sido muy fructífera. El film más interesante de este año fue El baño del diablo, que ya se programó en otro ciclo celebrado en abril, en este caso dedicado al cine histórico", indican.

Más allá de estas limitaciones, el Ciclo de Cine Fantástico y de Terror al Aire Libre mantiene la dinámica de proyectar cortometrajes antes de los largometrajes. En esta ocasión, de los tres seleccionados, dos muestran la calidad de la animación en la cinematografía española: 'Buffet Paraíso', de Héctor Zafra y Santi Amézqueta y 'Oddity', de Anna Juesasz y Germán Chazarra Moreno. "Son muchas las escuelas, productoras y estudios que sitúan a España como uno de los mercados con más potencial en el futuro", destacan desde la organización.

Completa la selección 'Depredador' del director Javier Fesser, que recurre de nuevo a este formato para contar sus personalísimas historias de reconocible estética.

En cuanto a los largometrajes, abre el festival el 16 de julio 'Aterrados', de Damien Rugna, director cuya última película, 'Cuando acecha la maldad', fue proyectada en el festival el pasado año. 'Aterrados' fue una de las sensaciones del reciente cine de terror argentino y en el futuro tendrá una nueva versión, que será producida por Guillermo del Toro para el mercado estadounidense. Tomará el testigo el 23 de julio la especial 'Strange Darling', de J.T. Mollner, y sus episodios desordenados, para llevarnos por una trama llena de giros dramáticos.

Cierra la ronda la irlandesa 'Oddity' ('Médium'), de Damian McCarthy, una película que recuerda al elegante cine de terror británico de los años 70 y que se refugia en lo paranormal para construir su trama.

En conjunto, la cita propone "historias muy diferentes, con estéticas y recursos de guion muy diversos" que convertirán los jardines del Hospital Militar en un abarrotado cine de verano durante la noche de tres miércoles de julio, a partir de las 22 horas.

El aforo es limitado y las entradas cuestan 3 euros. Pueden adquirirse de manera anticipada en las taquillas de Cultural Cordón en horario de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, de lunes a sábado, y los domingos y festivos de 12 a 14 horas. También se venden 'in situ' desde una hora antes del comienzo de la proyección, siempre que no se hayan agotado por anticipado.