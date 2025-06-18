Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Desde sus inicios hasta la actualidad, la historia de la Guardia Civil siempre ha estado perfectamente documentada. Por escrito, sí, pero también en imágenes. Cinco años antes de su constitución en 1844, concretamente en París, nacía un invento revolucionario: el daguerrotipo. Como era de esperar, no tardó en llegar a España y permitió, entre otras cosas, trazar un inmenso recorrido gráfico por todas y cada una de las etapas que ha atravesado el Cuerpo.

Sobre esta cuestión, toda una «suerte», hablaba este miércoles Emilio de Domingo, presidente de la Fundación Círculo Burgos, con motivo de la jornada La Guardia Civil a través de la fotografía histórica en las dependencias de la entidad. El evento, organizado por el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) y el Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil (CEFO), contó con la presencia -entre otros- del escritor Lorenzo Silva, el periodista e historiador Miguel Moreno Gallo o el teniente general Eduardo Martínez Viqueira.

«La Guardia Civil puede presumir de tener toda su historia en imágenes», enfatizaba De Domingo tratando de subrayar la importancia de tan vasto archivo a la hora de exponer «la labor de protección de los bienes y de las personas» por parte de la Benemérita y, al mismo tiempo, reflejar «la vida en nuestras ciudades, sobre todo en el medio rural, en todas las provincias españolas».

Lorenzo Silva, durante la jornada 'La Guardia Civil a través de la fotografía histórica'.SANTI OTERO

Todo un «honor» para el propio Cuerpo celebrar esta jornada en Burgos, sede del CEFO oficialmente inaugurado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a principios de abril de 2024. El proyecto, tal y como recordó el teniente general y director del CUGC, Félix Blázquez, surgió hace un par de años «con una ambición que se ha cumplido extensamente».

Según las estimaciones del propio Instituto Armado, su archivo fotográfico sobrepasa las 300.000 instantáneas. De momento, se han digitalizado más de 100.000 y alrededor de 35.000 ya están disponibles al público a través de su página web. Así, quien lo desee puede descubrir cómo ha sido «la evolución de la Guardia Civil» desde sus primeros pasos hasta la actualidad.

«Tenemos mucho que avanzar», admitía Blázquez convencido de que esta iniciativa resulta muy útil para conectar con la «parte emocional de la sociedad española a la cual servimos y en la cual está representado nuestro servicio desde 1844». Dentro de este archivo, con infinidad de fondos propios, se pueden encontrar imágenes donadas por familias como los Núñez o los Aranguren y colecciones particulares enormes como las de Carlos Sainz Varona o Juan Fernández Rivero.