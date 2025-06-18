El premio Joven Empresario vuelve a la búsqueda del talento emprendedor

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE), en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación de Burgos y la Fundación Caja de Burgos, organiza la 26 edición del Premio Joven Empresario, que se entregará en una gala el próximo 13 de noviembre.

Antes, los aspirantes a este reconocimiento tendrán que presentar sus solicitudes, que estarán hasta el próximo 11 de julio, según explicó la presidenta de AJE, Lucía Echevarrieta. Los premios comenzaron en el año 1996 y hasta el año 2010 se celebraron cada dos años. Desde entonces, debido a "la gran repercusión", se hizo anual y desde el año 2012 se unificaron las convocatorias de la ciudad y de la provincia.

Los requisitos para poder optar al premio pasan que el aspirante tenga menos de 41 años a fecha de 31 de diciembre de 2025, y debe haber iniciado su actividad antes del 1 de enero de 2022. Del mismo modo, debe acreditar que su domicilio fiscal están en Burgos capital o en la provincia.

Una vez que se termine el plazo de presentación de las solicitudes, la junta directiva de AJE seleccionará, a través de una puntuación con unos baremos establecidos, a los cuatro proyectos finalistas. Será en el evento del 13 de noviembre cuando se elija al ganador.

AJE destacó que en los últimos tiempos han experimentado un aumento del número de socios en la provincia, gracias en buena medida a las actividades que organizan con Sodebur. El presidente de esta sociedad vinculada a la Diputación de Burgos, Carlos Gallo, destacó el "gran trabajo que realiza AJE dando visibilidad al joven empresario, apoyando y escuchando". Una labor necesaria porque "tenemos que empujar el emprendimiento".

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, destacó que es un "premio al emprendimiento" y destacó la labor que realiza AJE Burgos para que "haya nuevas empresas, nuevas ideas y a que ese ímpetu salga adelante".

Javier Cuasante, responsable del Área de Dinamismo Empresarial de Fundación Caja de Burgos, resaltó que es "una magnifica oportunidad colaborar un año más" con AJE en actividades que "favorecen el crecimiento de empresas en nuestra provincia".

Cuasante señaló que "creemos que los jóvenes empresarios deben ser el motor económico de nuestra provincia y que, "combinando tradición y tecnología, experiencia e innovación, podemos abrir nuevas oportunidades y mercados para nuestros negocios y desde Fundación queremos estar ahí donde resida la innovación y el emprendimiento".

Respecto a la situación de los jóvenes empresarios, la presidenta de AJE dijo que, en el caso de sus asociados destacó que hay relevo generacional. "De hecho, muchos de los asociados son ya segunda o tercera generación de esas empresas, con lo cual bien, estamos muy contentos lógicamente de que se continúe con esas actividades, pero también hay otras muchas nuevas", destacó.