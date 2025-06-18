Alianza para encumbrar la Morcilla de Burgos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento, la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños, la Hermandad de Peñas y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Morcilla de Burgos se alían con el firme propósito de «celebrar la excelencia de un legado único», el que encarna un producto que sirve de emblema internacional de la cultura local.

Esta colaboración se traducirá en una cita que aspira a consolidarse en el calendario como evento gastronómico y reclamo turístico. El Día de la Exaltación de la Morcilla de Burgos IGP tendrá lugar el 13 de septiembre, fecha elegida por celebrarse en esa época del año, hasta finales del siglo XIX, las fiestas de la ciudad en honor a la Santa Cruz.

Con tal guiño tomarán representantes de las peñas y blusas la zona de los Cuatro Reyes, junto al paseo del Espolón, para encumbrar al alimento que, con gusto, se revela inmejorable embajador de su tierra. El coordinador de la jornada, Rodrigo Ibeas, avanzaba que se ofrecerán pinchos de morcilla de Burgos regados con vinos de las distintas denominaciones de origen de la provincia. También se ofrecerán raciones de un guiso de alubias de Ibeas de Juarros para completar un menú a adquirir mediante tiques solidarios, cuya recaudación se destinará a entidades sociales aún por determinar. Habrá además animación con música y danzas tradicionales.

Rubricaron todas las partes implicadas un acuerdo que sienta las bases para impulsar este producto. El presidente de Fundación Caja Rural, Tomás Fisac, que ejercía además de anfitrión de la presentación, destacó al respecto que «hablar de morcilla de Burgos es hacerlo de nuestra memoria colectiva, de nuestras raíces, de nuestro patrimonio cultural, de historia, de sabor, de esfuerzo y, por supuesto, de calidad».

En este sentido, agradecía a la IGP «su trabajo constante por preservar, proteger y difundir este tesoro gastronómico», convencido, además, de que «cuidar lo nuestro es la mejor manera de construir nuestro propio futuro». De ahí, añadía Fisac, el empeño de la organización que lidera por «mantener el vínculo con la tierra y las tradiciones y por apoyar iniciativas que promuevan nuestra cultura, nuestras raíces y, en consecuencia, nuestra economía local».

Recogía el guante Rafael González, gerente de la marca de calidad, que a su vez halagaba el papel crucial de las peñas y agrupaciones de fajas y blusas como sus mayores valedores, más aún en un año en el que el concurso del Buen Yantar, que se celebra en Fuentes Blancas durante el día del Burgalés Ausente, tendrá la morcilla de Burgos -con el logo que lo acredita bien visible- como protagonista. «Nunca es tarde si la dicha es buena», celebraba González.

Preguntado por la marcha de la IGP y el respaldo de los productores, el gerente de la agrupación detalló que en la actualidad reúne al 90% de las empresas dedicadas a su elaboración, principalmente las grandes industrias con representación nacional. «Entendemos que los más pequeños quieran seguir su camino, aunque nos encantaría que entrasen», indicaba.

Subrayaba además que, con un aumento anual de entre un 30% y un 40%, la IGP se aproxima a los cuatro millones de contraetiquetas por ejercicio, lo que a su juicio implica avanzar con paso firme hacia un propósito que va más allá de ganar peso en el mercado con una propuesta rica y «saludable: sin gluten, sin lactosa, sin conservantes, sin colorantes y con poco azúcar», tal y como acredita la propia marca de calidad. Y es que el objetivo último, según González, es que la Morcilla de Burgos sea en sí misma una marca de ciudad. «Estamos desarrollando un estuche único con el que, además de vender este alimento, queremos promocionar los patrimonios históricos vinculados a Burgos: la Catedral, el Camino de Santiago y Atapuerca», anunció.

Cabe recordar que la Morcilla de Burgos con IGP se vende en toda España y se exporta a países europeos y sudamericanos. En el mercado nacional tiene especial aceptación en Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Por su parte, la concejal de Festejos, Carolina Álvarez, llamó a los burgaleses a estar orgullosos de «tejer, entre todos, una sociedad que sabe colaborar para un fin común, como será, el 13 de septiembre, la exaltación de la vianda ‘patria’ por excelencia».