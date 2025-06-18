Identificados tres ladrones en Burgos que actuaban con el 'método de la siembra'

Imagen de uno de los investigados junto a la salida del un parking.POLICÍA NACIONAL

Agentes de la Policía Nacional de Burgos encargados de la investigación de delitos contra la propiedad han puesto en búsqueda para su detención y puesta a disposición ante la Autoridad Judicial a tres individuos como resultado de la Operación 'Surco'. Están investigados como presuntos autores de un delito continuado de hurto, estafa y grupo criminal.

Gracias a esta investigación desarrollada durante los últimos meses, se esclarecen seis delitos de hurto y estafa, cometidos sobre otras tantas personas de avanzada edad, a quienes, mediante la modalidad delictiva ya citada, se les ha causado un perjuicio patrimonial de entre 4.000 y 5.000 euros.

La ‘Operación Surco’ tuvo su origen en la recepción de varias denuncias que desde comienzos de 2025 se fueron tramitando en la Comisaría Provincial de la Avenida de Castilla y León de Burgos. Como denominador común, personas de avanzada edad manifestaban haber sufrido hurtos en distintos parkings de centros comerciales de la ciudad, siempre previa maniobra de distracción de uno de los autores, lo que facilitaba que otro miembro de su banda accediera al su vehículo y sustrajera efectos personales.

Además, una vez en poder de los efectos sustraídos, utilizaron las tarjetas bancarias de los perjudicados para realizar diferentes compras en comercios.

Su modus operandi, clave en esta modalidad delictiva, es precisamente esa confusión o distracción generada en la víctima. Excusas como “que estaban perdidos”, que “no encontraban sitio concreto” o que “se les había caído algo…” han servido de argucia a los presuntos autores para distraer a la víctima y lograr sustraer efectos personales, provocando en ellos un perjuicio patrimonial ciertamente elevado.

En general, y como ocurre con otros delitos cometidos por individuos pertenecientes a grupos criminales, la selección de sus víctimas -en general personas mayores, bien intencionadas y de respuesta menos ágil- deviene en un elemento clave que facilita su éxito delictivo.

Las personas investigadas se enfrentan a la imputación de los delitos de hurto continuado, estafa y pertenencia a grupo criminal. Con un variado historial delictivo, su itinerancia queda patente por su vinculación con hechos similares cometidos en otras localidades españolas.