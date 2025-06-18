Destruyen dos proyectiles y una granada hallados en una gravera de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la 12ª Zona de la Guardia Civil con sede en Burgos neutralizaron y destruyeron en un paraje del Alfoz de Burgos un proyectil de artillería de 65 milímetros perforante, un proyectil contra-carro de 40 milímetros y una granada de mortero ECIA de 81 milímetros, que fueron hallados fortuitamente.

Los hechos ocurrieron días atrás cuando un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León comunicaba a la Guardia Civil la localización, casual, de lo que aparentemente parecía ser munición militar de guerra -tres proyectiles diferentes de cierto calibre-, encontrada diseminada en un paraje abierto en los terrenos de una gravera del Alfoz.

Al lugar se desplazó una patrulla de seguridad ciudadana que corroboró el hallazgo, acordonó y estableció un perímetro de seguridad, a la vez que comunicaba la incidencia a los especialistas en desactivación de explosivos de la Comandancia. Trasladados estos al paraje, al personarse verificaron visualmente las características de la munición de guerra, que aún conservaba intacta su carga explosiva.

A continuación, barrieron una amplia superficie de terreno para descartar la presencia de otros artefactos que, finalmente, no hallaron. Los EDEX neutralizaron la munición de manera controlada y con las debidas medidas de seguridad procedieron a su destrucción en un paraje abierto, según informaron hoy fuentes del instituto armado.