Detenida en Burgos por clavar un cuchillo de cocina en el estómago a su padre

La Policía Local de Burgos ha detenido a una mujer de 29 años por un presunto delito de intento de homicidio tras agredir a su padre con un cuchillo de grandes dimensiones, por lo que el progenitor, de 68 años, tuvo que ser ingresado en estado grave en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Los hechos se remontan a las 20.45 horas del pasado martes, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se alertaba de una agresión con un arma blancas en un domicilio del número 36 de la calle Madrid de la capital burgalesa.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del incidente a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía al lugar una UVI móvil.

Los primeros que llegan al lugar son los componentes de una patrulla de la Policía Local de la Unidad de Protección Ciudadana así como de la Unidad de Respuesta Rápida. Uno vez que llegan los policías locales, allí los vecinos les informan de que han oído a una persona gritar que le habían apuñalado.

Tras localizar el domicilio en el que se podía haber producido la agresión, los agentes de la Policía Local intentaron acceder a la vivienda por la puerta principal de la vivienda sin conseguirlo, por lo que fueron al patio comunitario. Cuando accedieron a este espacio lograron ver a la víctima desde una ventana del baño, quien que tenía un cuchillo de grandes dimensiones clavado en el abdomen. A continuación, los policías locales lograron acceder al interior, donde estaba el hombre acuchillado, consciente.

Inmediatamente, los agentes le dieron los primeros auxilios y le indicaron que no se sacara el cuchillo del abdomen para contener la hemorragia. A continuación lograron abrir la puerta principal del domicilio, al que accedieron más agentes para registrar la vivienda y esperar a que llegara la atención sanitaria.

Mientras estaban dentro la presunta agresora salió de forma sorpresiva de una de las habitaciones, aparentemente tranquila. No obstante, dada las circunstancias, con una persona apuñalada en el interior de la vivienda los agentes de la Policía Local activaron el dispositivo táser y el sistema de grabación de cámaras que portan los agentes que llevan este tipo de arma.

Finalmente, no fue necesario utilizar el dispostivo táser, ya que la mujer regresó a su habitación, donde los agentes la exposaron para posteriormente trasladarla a la comisaría de Policía Nacional, donde permanece detenida a la espera de pasar a disposición judicial. La joven tiene antecedentes psiquiátricos. El padre, tras ser trasladado al HUBU fue operado de urgencia.