Fervor por la tradición

Los primeros compases del órgano resonaban en el interior de la iglesia del Monasterio de las Huelgas con puntualidad. Con las autoridades civiles y militares en sus puestos, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, a los mandos, las anfitrionas ubicadas en el coro y el pueblo «de Dios» anónimo a la espera (dentro unos pocos y fuera los más remolones), daba comienzo la celebración solemne del Curpillos, un evento «único» que extiende a todo aquel que se aproxima, cual fuerza de gravedad por lo visto, el «ambiente contemplativo» de las religiosas que abren sus puertas para festejar. Así lo explicaba Jesús María Álvarez, párroco de San Antonio Abad y encargado de dar la bienvenida a la íntima eucaristía «por razón de espacio» que abría esta jornada «entrañable», según Iceta, agradecido también por la acogida a Patrimonio Nacional, entidad propietaria del emblemático inmueble (y los alrededores).

Un evento "único" y "entrañable" Transcurría la misa salpicada de cánticos y referencias al origen mismo de este «eco del Corpus Christi» (que, por caprichos del calendario, se celebrará este año de manera extraordinaria el próximo domingo, tras su hermano 'chico') y al debate teológico que precedió a la definición de la transubstanciación, ahí es nada, a cargo de Santo Tomás de Aquino.

"Eco del Corpus Christi" por adelantado Mientras, los devotos del folclore comenzaban a arremolinarse bajo los plataneros que jalonan la calle Alfonso VIII. Ni el sol de justicia -que es en definitiva «la vida misma», «a la que hay que salir inevitablemente» aunque a veces nos abrase, según Iceta- disuadía a un público entregado, con cuerpo de jota, como la que puso el grupo de María Ángeles Saiz para amenizar la espera, y hambre de desfile.

Un sol de justicia Las campanas daban la señal, sin parar, y acompañaban el transcurrir pausado de la comitiva de rigor, encabezada sin sofocos por Gigantones y Gigantillos, tetines y danzantes. Tras ellos, la Cruz Alzada y los estandartes: el de la Virgen del Rosario del propio cenobio de las Huelgas y el de la vecina cofradía de San Antonio Abad.

El pendón, protagonista Los grupos de adoración nocturna y perpetua, también con sus banderas, daban paso a la réplica del pendón de las Navas de Tolosa, en manos del general jefe de la División San Marcial, Mariano Arrazola. La pieza recuerda, de hecho, el verdadero origen de la festividad, vinculada a la victoria en la batalla del mismo nombre, de la que Alfonso VIII, precisamente, se trajo el tapiz almohade que mejor se conserva hoy en día

Solemne desfile Representantes políticos de las distintas administraciones y fuerzas, militares y religiosos completaban la estampa en marcha, en la que solo el blanco inmaculado de los vestidos de Primera Comunión rompía la oscura sobriedad protocolaria.

Autoridades civiles y militares Borja Suárez, presidente de la Diputación, y Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos, remataban el desfile, entre maceros.



La custodia, bajo palio El arzobispo, Mario Iceta, procesionó bajo palio (gracias a los esfuerzos de diputados y concejales, quizá como penitencia, y sacerdotes) y, por tanto, a la «sombrita», una afortunada «misericordia» por ser el portador de la custodia que incluso reconoció y agradeció en su sermón.