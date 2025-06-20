Así han celebrado los burgaleses (a pleno sol) la fiesta solemne del Curpillos

Celebración del Curpillos en los alrededores del Monasterio de las Huelgas.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Menos gente que cuando celebración y jira son vecinas, sí, pero sin deslucir. Quizá por la despejada mañana, el Curpillos brilló con fuerza y congregó a cientos de burgaleses en los alrededores del Monasterio de las Huelgas. La calle Alfonso VII se convirtió un año más en escenario del tradicional desfile que aúna representantes políticos, religiosos y militares en memoria de la victoria de la batalla de las Navas de Tolosa, con el monarca que da nombre a la vía, no por casualidad, al frente.

Los fieles del evento acudieron preparados.

Mientras los atuendos oscuros y la sobriedad mandaban en la etiqueta oficial, las viseras, los abanicos, las gafas de sol y la crema solar imperaban entre el público, que aguantó sin pestañear el retraso leve con el que comenzó el recorrido encabezado por Gigantillos y Gigantones.

Los asistentes podrán encontrarse, seguro, en las imágenes desplegadas a continuación. Los que faltaron, comprenderán a través de ellas, cómo se vivió una de las jornadas con más acervo del calendario local.