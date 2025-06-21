La vivienda como herencia cotiza al alza en Burgos

La transmisión de propiedad por herencia es uno de los más comunes.Raúl G. Ochoa

La compraventa de vivienda protagoniza las fórmulas por las que se materializa una transmisión de propiedad, pero no es la única. Existen otras fórmulas que no siempre implican una transacción económica.

Además de la compraventa de vivienda, el siguiente proceso por el que se producen cambios registradles en propiedades inmobiliarias es el de la herencia. La vivienda es una de las grandes inversiones de una familia. La herencia para los descendientes. Y así queda registrado en la estadística de transmisiones de propiedad de fincas rústicas y urbanas del INE. Los cambios registrales por herencia han sido 794 hasta el mes de abril de 2025. Esta cifra supone un incremento interanual del 6% respecto a 2024 en el que se registraron 750 transmisiones de casas por heredad.

El segundo tipo de cambio registral de una propiedad inmobiliaria más común en la provincia de Burgos está encuadrado en Otros. Pueden ser concentraciones parcelarias, divisiones horizontales, operaciones conjuntas, mezclas de títulos de adquisición o transmisiones con título de adquisición indefinido. Aquí se han registrado 409 cambios registrales en este 2025, hasta abril, y supone un incremento del 14% respeto a 2024 en el que se habían registrado 320 operaciones de este tipo.

En cambio otras modalidades de cambio de titularidad de un inmueble son prácticamente residuales en la provincia de Burgos. Así, entre estas últimas está la donación. La cesión de una vivienda a penas ha sumado los 52 inmuebles una cifra que suponen dos operaciones menos que hace un año con lo que ha caído en un 3,7% frente a las cifras de 2024.

Otro de los elementos de cambio de registro que menos se dan en lo que se refiere a inmuebles residenciales es la permuta. Más común en el intercambio de parcelas urbanas o rústicas en viviendas solos se ha registrado en Burgos una permuta de un inmueble. El año pasado no se registró ninguno hasta abril.