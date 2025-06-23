Patrimonio Nacional no se opondrá a la celebración del Curpillos 2026 en el Parque del Parral

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El grueso de las obras del parque del Parral finalizará en agosto. Así lo avanzo la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, quien mantuvo una reunión de seguimiento de los trabajos con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Unos trabajos que deberán de completarse antes de junio de 2026, fecha tope para finalizar las obras financiadas con fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los tiempos podrían permitir la celebración del Curpillos 2026 y desde Patrimonio Nacional, su presidenta aseguró que la entidad no se opondrá a que así sea si así lo deciden los burgaleses y el equipo de Gobierno tras la consulta ciudadana anunciada por Ayala. Sin embargo, De la Cueva recordó que, para ese momento, "se habrán acabado de plantar 400 árboles y 5.000 arbustos" por lo que "celebrar un acto que reúne a más de 25.000 personas en el parque podría ser contraproducente para la plantación". Así, señaló que "es importante que antes de tomar una decisión los burgaleses tengan toda la información al alcance".

En cualquier caso, los próximos meses supondrán el final de la intervención paisajística, que acabará a primeros del mes de julio. El cierre del espacio se producirá a finales de julio o comienzos de agosto. En ese momento tendrá lugar el traspaso de gestión del parque al Ayuntamiento y a partir de ese momento, la administración local será quien se encargue del mantenimiento del espacio. Un mantenimiento en el que el equipo de Gobierno ya trabaja. "Las condiciones de mantenimiento serán diferentes a las que hay ahora porque habrá nuevas plantaciones", apuntó Ayala.

La principal novedad tras las obras será el ya anunciado cierre del espacio en horario nocturno. Una concreción horaria que aún no se ha decidido, tal y como señaló la alcaldesa de la ciudad. "Dejará de ser un parque abierto para tener restricciones de uso", recordó la popular.

Otras obras

Patrimonio Nacional tiene pendientes otras actuaciones de mejora en sus propiedades en Burgos, todas ellas, como la comentada del parque de El Parral, cuentan con fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que deberán estar finalizados en junio de 2026. En total, 5,5 millones de euros para el conjunto de las intervenciones, como se confirmó en un Consejo de Ministros de abril de 2022.

Se trata de la restauración de la torre del Hospital del Rey (1.023.786 euros), que lo ejecuta la empresa Itarq S.L., la rehabilitación de viviendas en la plaza del Sobrado (1.354.470 euros), la rehabilitación cubierta de la iglesia de San Antonio, en la calle Alfonso VIII- que ya ha finalizado y ha supuesto una inversión de 374.000 euros y la renovación de la iluminación del Monasterio de Las Huelgas.