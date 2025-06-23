Docentes de FP de Imagen Personal promueven la digitalización del sector

Montse Hoz, Esther Palacios y Ana Barriuso, responsables del proyecto, revisan uno de los aparatos con los que modernizan la formación. TOMÁS ALONSO

Que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse es de sobra conocido. La inteligencia artificial y la digitalización mandan y su uso puede marcar la diferencia incluso en sectores que, a priori, parecen distar de estos ámbitos de innovación.

El cada vez más diversificado campo de la imagen personal es uno de ellos y las docentes de esta familia de estudios de Formación Profesional del instituto burgalés Diego Marín Aguilera se han percatado de la importancia de explorar un mundo nuevo, incluso para los negocios en marcha.

Nacía así, de la idea de no perder este tren imparable y de la mano del centro palentino Trinidad Arroyo, un proyecto enfocado, precisamente, en fomentar la digitalización de las empresas del sector.

Impulsada por el programa de la Consejería de Educación Aula Empresa, destinado a mejorar la calidad de la enseñanza y aumentar la empleabilidad, la iniciativa aúna las tres líneas de actuación de la convocatoria de ayudas: emprendimiento, transformación tecnológica e innovación. La ambiciosa apuesta, seleccionada de entre las decenas que cada curso aspiran al apoyo de la administración, lograba el doble objetivo que perseguía: actualizar la preparación de los alumnos de los distintos ciclos de Imagen Personal y ajustarla a las demandas del mercado y potenciar la transferencia de conocimiento entre el centro educativo y las empresas.

Una alumna practica con tecnología específica para tratamientos estéticos.ECB

«Nuestra obligación es estar al día, conocer y trabajar con los alumnos en lo que se van a encontrar cuando salgan al mercado laboral y, para eso, el contacto con quienes están a pie de calle y tienen relación directa con la clientela es crucial», explica la coordinadora del proyecto reconocido por la Junta de Castilla y León, Esther Palacios. Asienten junto a ella las docentes Montse Hoz y Ana Barriuso, también implicadas.

130 alumnos de Burgos y Palencia, comandados por cinco docentes, recorrían el camino que desembocaba en tan interesante meta. La ruta arrancó con una recogida de información, para la que contaron con el apoyo del consultor burgalés Eduardo Elúa. Descubrieron así, en talleres prácticos, las aplicaciones en el sector de herramientas de inteligencia artificial, realidad aumentada o inbound marketing (metodología dirigida a atraer con contenido valioso y experiencias personalizadas). «Nos dieron muchas ideas que los alumnos pusieron en marcha en una simulación de negocio y volcaron en una página web», detalla Palacios.

Aquello, sin embargo, solo fue el principio. Cargados con los conocimientos adquiridos tocaba salir del aula y conectar de forma efectiva y enriquecedora para todos con las empresas del sector. Este empeño cristalizó en un ‘workshop’ al que asistieron 26 negocios, todos los invitados, dispuestos a conocer cómo las nuevas tecnologías pueden transformar su actividad. Se asomaron así a programas ‘chatbot’ para la gestión de citas, realidad virtual para diagnósticos estéticos personalizados, aparataje de última generación para la aplicación de tratamientos o sistemas inteligentes para la recomendación de productos o de cambios concretos. «Ya no se trata de imaginar el resultado, podemos verlo antes de comenzar. Eso genera confianza, afina la venta y, en definitiva, mejora la experiencia del cliente», asegura Barriuso.

Un momento del 'workshop' al que asistieron 26 empresas del sector.ECB

La respuesta superó las expectativas y confirmó su acierto a las impulsoras del proyecto, empeñadas en transmitir la importancia de adaptarse con agilidad a los cambios, una necesidad compartida entre los futuros profesionales y los ya asentados.

Al respecto, la iniciativa sirvió, además, para romper el hielo que tradicionalmente existe entre los estudiantes y las empresas del sector. «Tradicionalmente ha existido resistencia a recibir a un alumno en prácticas, se veía como un lastre, una pérdida de tiempo», reconocen las docentes. Este proyecto lograba resquebrajar tal percepción, pues ha generado un interés real por aprovechar los conocimientos de jóvenes, nativos digitales, que llegan además con competencias claras y aplicables «desde el primer día» y cargados de ideas frescas «en cuanto a promoción de servicios, fidelización de clientes y creación de contenidos», habilidades imprescindibles ya en un ámbito donde, obviamente, la imagen manda y las necesidades estéticas ‘nacen’ de lo visto en redes sociales.

Cobra especial sentido esta apuesta con marcado carácter dual -por involucrar al centro educativo y a la empresa a partes iguales- en plena implantación de la nueva ley de FP, que incluye prácticas desde el primer curso. Este trasvase potencial de conocimiento se revela un aliciente.

Superado con éxito el desarrollo inicial del programa, sus promotoras se debaten ahora entre extenderlo a otras ciudades o profundizar en su impacto local. Sea como sea, están decididas a continuar el camino emprendido hacia la innovación. Porque no hay marcha atrás.