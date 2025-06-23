La oferta de FP del Diego Marín Aguilera crece con el Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El positivo resultado del programa desarrollado por el equipo de Formación Profesional de Imagen Personal del IES Diego Marín Aguilera no es la única buena noticia que alegra el final de curso a las docentes. Y es que la familia crecerá el próximo curso con la incorporación a la oferta del centro del Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar, un ‘fichaje’ esperado y deseado que se suma a las enseñanzas de Formación Profesional Básica, al Grado Medio en Estética y Belleza y al Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería.

«Es muy importante», sostienen al unísono Esther Palacios, Montse Hoz y Ana Barriuso, profesoras de los citados ciclos, para detallar que brinda al alumnado un itinerario completo en el mismo centro, lo que supone una gran ventaja.

Confían en que la propuesta despierte interés y puedan cubrir las plazas habilitadas. El plazo para presentar la solicitud de admisión está abierto hasta el 7 de julio.

Al buen hacer de todo el equipo docente atribuyen esta reciente incorporación, idea reforzada no solo por el éxito de iniciativas como la sufragada por la Administración regional mediante el programa Aula Empresa, sino también por los resultados obtenidos en disputadas competiciones como el CyLSkills 2025, en el que la alumna María López Burgos-Quintana se hizo con la medalla de oro en la categoría de Estética, un triunfo que viven como propio.