10 lugares de este mágico valle de Burgos que no te puedes perder este verano

Fomentar el turismo en el Valle del Bajo Rudrón, poniendo en valor el rico patrimonio natural, arquitectónico y humano de la zona. Ese es el objetivo del proyecto turístico desarrollado por el Ayuntamiento de Tubilla del Agua, junto con la Diputación de Burgos y con la colaboración de Enrique del Rivero. El proyecto engloba los municipios de Bañuelos del Rudrón, Covanera, San Felices del Rudrón, Tablada del Rudrón y Tubilla del Agua.

Vertebrado por el curso del río Rudrón, se encuentra un sugestivo y bello territorio que atesora con mimo alguno de los más señalados tesoros del patrimonio paisajístico y cultural del norte de Castilla. "Un paisaje único en nuestra provincia que, a pesar de encontrarse a solo 47 km de Burgos, es un gran desconocido para muchos burgaleses", apuntó el alcalde de Tubilla del Agua, Cristino Santamaría.

Para terminar con este desconocimiento y descubrir a burgaleses y visitantes la belleza de un valle "único", las dos administraciones han colaborado creando una revista turística y un tríptico en los que se condensan "espacios, monumentos, edificios y lugares imprescindibles que visitar y una breve descripción de cada uno de ellos". La publicación no solo podrá encontrarse en formato físico, sino que además se pondrá consultar de forma online y mediante códigos QR se podrá ampliar información sobre los lugares a visitar y enlaces a rutas de senderismo por la zona.

Si aún no conoces esta zona, aquí te dejamos diez de los rincones más destacados de este precioso valle burgalés.