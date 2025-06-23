10 lugares de este mágico valle de Burgos que no te puedes perder este verano

Fomentar el turismo en el Valle del Bajo Rudrón, poniendo en valor el rico patrimonio natural, arquitectónico y humano de la zona. Ese es el objetivo del proyecto turístico desarrollado por el Ayuntamiento de Tubilla del Agua, junto con la Diputación de Burgos y con la colaboración de Enrique del Rivero. El proyecto engloba los municipios de Bañuelos del Rudrón, Covanera, San Felices del Rudrón, Tablada del Rudrón y Tubilla del Agua.
Vertebrado por el curso del río Rudrón, se encuentra un sugestivo y bello territorio que atesora con mimo alguno de los más señalados tesoros del patrimonio paisajístico y cultural del norte de Castilla. "Un paisaje único en nuestra provincia que, a pesar de encontrarse a solo 47 km de Burgos, es un gran desconocido para muchos burgaleses", apuntó el alcalde de Tubilla del Agua, Cristino Santamaría.
Para terminar con este desconocimiento y descubrir a burgaleses y visitantes la belleza de un valle "único", las dos administraciones han colaborado creando una revista turística y un tríptico en los que se condensan "espacios, monumentos, edificios y lugares imprescindibles que visitar y una breve descripción de cada uno de ellos". La publicación no solo podrá encontrarse en formato físico, sino que además se pondrá consultar de forma online y mediante códigos QR se podrá ampliar información sobre los lugares a visitar y enlaces a rutas de senderismo por la zona.
Si aún no conoces esta zona, aquí te dejamos diez de los rincones más destacados de este precioso valle burgalés.
Covanera y sus casas blasonadas
El empinado barrio de Santa María atesora un interesante conjunto de casonas señoriales con elevados alzados para salvar el desnivel. En la localidad también destaca la iglesia de Santa María.
Cascadas de Tubilla del Agua
Su nombre no engaña y Tubilla del Agua rezuma vida en cada rincón. La cascada de la Fuentona, la de Los Torcos y la de Las Pisas son algunas de las cascadas más conocidas de la zon
Hornillera de Bañuelos del Rudrón
Se trata de uno de los tesoros escondidos de la arquitectura burgalesa: seculares estructuras de piedra en las que los vecinos instalaban sus colmenas. Una de las mejor conservadas es la de El Colmenar en Bañuelos de Rudrón.
Iglesia de Bañuelos
Se trata del templo más completo y que mejor se ha conservado del románico del bajo Rudrón. De pequeño tamaño, consta de una sola nave y fue levantado a mediados del siglo XII.
Mirado de San Felices del Rudrón
Conocido también como Mirador del Rudrón, es uno de los mejores lugares para admirar desde lo alto una de las más bellas panorámicas del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón.
Pozo Azul
El Pozo Azul es sin duda el enclave más conocido de la comarca. Con sus 14 km de galerías y sifones inundados, es la cavidad de esas características de mayor longitud de todo el mundo.
Senderismo por el Rudrón
El bajo Rudrón es un paraíso para los amantes del senderismo y de la bicicleta de montaña. Todas las rutas de la zona cuentan con señalización oficial del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón y están diseñadas para enlazar pueblos entre sí.
Arquitectura popular de Tablada del Rudrón
En los cinco pueblo del bajo Rudrón se conservan buenos ejemplos de la típica arquitectura de la zona, creada con piedra vieja y solana de madera abierta. Conocida como casa montañesa, la zona pertenecía a Las Montañas de Burgos y el conjunto más abundante se conserva en Tablada del Rudrón.
Ermita románica de Tablada del Rudrón
Ubicada en un paraje único, la ermita de la segunda mitad del siglo XII cuenta con un llamativo tímpano que decora la portada.
Túmulo de El Virgazal
Este yacimiento del Territorio Megalítico del Burgos es un túmulo campaniforme de hace más de cuatro mil años en el que se encontraron los restos y el ajuar de un singular viajero que podría proceder de las Islas Británicas.